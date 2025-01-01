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五月天100秒煙火迎新年 阿信：我們還是愛唱歌的少年

2025/1/1 01:26（1/1 01:31 更新）
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樂團五月天（圖）跨年夜在樂天桃園棒球場舉辦「回到那一天」25週年巡迴演唱會新年特別版，精心準備708發、100秒的璀璨煙火秀，與萬名歌迷一同迎接全新的2025年。（相信音樂提供）中央社記者洪素津傳真　114年1月1日
樂團五月天（圖）跨年夜在樂天桃園棒球場舉辦「回到那一天」25週年巡迴演唱會新年特別版，精心準備708發、100秒的璀璨煙火秀，與萬名歌迷一同迎接全新的2025年。（相信音樂提供）中央社記者洪素津傳真　114年1月1日
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（中央社記者洪素津台北1日電）樂團五月天昨晚在桃園棒球場和萬名歌迷一起倒數，還準備708發100秒的煙火，看著煙火升空燦爛，五月天獻唱「笑忘歌」伴歌迷迎接2025年，阿信感性表示25年來五月天變老了，但他們還是當年那愛唱歌的少年。

五月天和歌迷一起倒數，演唱會更準備漂亮的燦爛煙火，當大家一起抬頭仰望煙火時，五月天隨即獻唱「笑忘歌」，萬名粉絲也有默契地一起合唱，現場充滿歡樂。瑪莎也說：「最重要的是跟重要的人在一塊，要珍惜這樣的感情。」

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五月天曾飛天遁地陪大家跨年，2024年對五月天是很特別的一年。1999年出道的他們，走過25年歲月，五月天從「五月天第1張創作專輯」唱到第9張「自傳」，從當年「7號公園」大安森林公園的第1場演唱會唱到征戰世界各指標性場館的「人生無限公司」演唱會，一首首一幕幕帶領歌迷和五月天「回到那一天」。

最後五月天感性表示剛出道的他們不知道天高地厚，也不知道可以唱多久，阿信說：「每一次都唱到被工作人員趕下台，有人說五月天你們變了，也許吧！我們5人都老了一些，也不只一些，25年誰不變呢？怪獸、瑪莎、石頭、冠佑，他們依然是如此少年、如此青春、如此放蕩不羈」，幽默話語也惹笑大家。（編輯：洪啓原）1140101

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