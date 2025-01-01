馬來西亞迎接2025 吉隆坡跨年煙火秀綻放夜空

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃自強吉隆坡1日專電）馬來西亞跨年煙火秀璀璨迎接2025年，首都吉隆坡國油雙峰塔吸引大批民眾共襄盛舉，隨著倒數計時結束，直衝雲宵的煙火綻放夜空，交織出繽紛色彩，現場氣氛嗨翻天。

吉隆坡各地百貨商場隨著2024年劃下句點，相繼舉辦煙火秀倒數計時活動，位於吉隆坡的知名地標國油雙峰塔（Petronas Twin Towers）從昨天傍晚起湧入數萬名民眾與觀光客共同參與跨年。

隨著倒數時刻臨近，跨年氣氛不斷升溫，聚集在雙峰塔前群眾伴隨著現場精彩表演與歡呼聲共同高聲倒數，不約而同點亮手機燈光隨之起舞，迎接2025年到來。

當倒數結束，國油雙峰塔、吉隆坡塔、TRX商場、雙威金字塔商場等知名百貨商場均同步燃放煙火，五彩繽紛的煙火直衝天際，照亮夜空，幾乎將吉隆坡妝點成不夜城。

位於吉隆坡金三角地帶的武吉免登（Bukit Bintang）同樣人潮滿滿，將街道擠得水洩不通。在地民眾、觀光客及移工興奮地互道新年快樂，小朋友看到整個街道呈現出五顏六色的燈光更驚叫連連，氣氛達到最高潮。

在國油雙峰塔前的跨年活動中，來自歐洲的觀光客湯姆（Tom）與女友共同許願，迎接2025年。他告訴中央社記者，十分高興能利用耶誕假期到東南亞度假並跨年，希望新的一年能夠更加順利。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新的一年到來，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）昨晚發表元旦賀詞，強調馬來西亞將肩負起引領東南亞的重大責任，確保東南亞國家協會（ASEAN）公平地共享繁榮，不讓任何群體或地區排除在外，並且要提升政府施政效能、根除貪腐，才能獲得作為主權獨立且負責任國家的尊重。

回顧2024年元旦，馬來西亞政府為聲援巴勒斯坦，未舉辦跨年活動，國油雙峰塔也取消了跨年倒數與煙火秀活動，今年則恢復舉行。（編輯：洪啓原）1140101