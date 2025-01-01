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台鐵跨年夜疏運19.6萬人次 創史上新高

2025/1/1 09:28（1/1 10:17 更新）
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台鐵跨年夜疏運19.6萬人次創下歷史新高，東部幹線跨年疏運超過1萬人，也打破歷年來紀錄。（台鐵提供）中央社記者余曉涵傳真 114年1月1日
台鐵跨年夜疏運19.6萬人次創下歷史新高，東部幹線跨年疏運超過1萬人，也打破歷年來紀錄。（台鐵提供）中央社記者余曉涵傳真 114年1月1日
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（中央社記者余曉涵台北1日電）台鐵今天表示，跨年夜配合各地的跨年晚會活動，共疏運19.6萬人次，創史上新高。

昨天晚間是跨年夜，各地都舉辦跨年活動吸引不少民眾參加。台鐵今天發布新聞稿表示，配合台東、花蓮、台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、斗六、嘉義、台南、高雄、屏東等地區跨年晚會活動，合計於環島路網上加開24列加班車。

台鐵表示，跨年共疏運19.6萬人，為史上新高，東部地區跨年疏運超過1萬人，也打破歷年來紀錄。

台鐵指出，元旦假期再加開樹林-花蓮及彰化-七堵對號列車計4列次，請民眾多加利用。

台鐵表示，元旦疏運期間，更加強車輛整備、路線檢查、停工要求、設備維護、及運行調車作業，北中南東4個分區營運處安全科人員，也赴各場站現場加強考核督導，以確保營運安全。（編輯：李亨山）1140101

#彰化縣
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