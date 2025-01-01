張惠妹大巨蛋首次跨年開唱 落淚感謝歌迷給予力量

（中央社記者王心妤台北1日電）歌后張惠妹昨晚在台北大巨蛋開唱，跨年倒數落在「渴了」等嗨歌階段，全場情緒沸騰迎新年。張惠妹在尾聲落淚表示，每場演唱會歌迷給的回饋，就是她力量的來源，「謝謝你們。」

張惠妹表示，全場4萬人要一起用力把2024年不開心、不好的事情都逼走，她成為歌手後，許多日子都是跟歌迷一起度過。在倒數階段，張惠妹演唱「渴了」、「日出」、「Bad boy」等嗨歌，邀請全場4萬名歌迷同樂，接著倒數迎接2025年，她也說，若歌迷帶著愛人前來，就親吻對方。

張惠妹在演唱會安可階段落淚表示，「我一個人的時候，我一直在想，我為什麼會有那麼多力氣可以上台唱歌，我覺得是每一場的你們，給我很多力量，就像現在，我丟了什麼，你們給我反饋，是我的力氣、是我的力量來源，謝謝你們！要相信一定會有那麼一個人會陪在你身邊，或者有一首張惠妹的歌會陪著你。」演唱會最後於今天凌晨12時51分結束。

張惠妹經紀人陳鎮川開演前受訪表示，跨年施放的煙火有經過台北大巨蛋的檢驗，因為跨年夜要跟觀眾一起倒數，事前彩排得更加仔細，張惠妹演出前的心情也是「好得不得了」。由於昨晚是張惠妹首次舉辦售票跨年演唱會，張惠妹88歲的媽媽和其他家人也都相約到台北大巨蛋慶祝年祭。

張惠妹今天邀請妹妹Saya（張惠春）擔任暖場嘉賓，她從台下邊跟觀眾互動邊往大舞台前進，更靠著歌迷熱舞，並大喊：「大家都不要停！」將氣氛炒得相當火熱。（編輯：洪啓原）1140101

歌壇天后張惠妹12月31日跨年夜繼續在台北大巨蛋舉辦演唱會，邀請全場4萬名歌迷一起拋下紅色彩帶，一同迎接2025年到來，全場氣氛相當熱絡。（聲動娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年1月1日

天后張惠妹（圖）跨年夜在台北大巨蛋開唱，並在多首嗨歌後，開心與全場4萬名歌迷一起倒數計時，迎接2025年到來。（聲動娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年1月1日