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張惠妹獻唱恩師張雨生 登大巨蛋忍不住哽咽落淚

2024/12/22 23:48（12/23 00:01 更新）
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天后張惠妹（圖）22日晚間繼續站上台北大巨蛋開唱，獻唱歌曲「聽你聽我」給恩師張雨生時忍不住哭了。（聲動娛樂提供）中央社記者洪素津傳真 113年12月22日
天后張惠妹（圖）22日晚間繼續站上台北大巨蛋開唱，獻唱歌曲「聽你聽我」給恩師張雨生時忍不住哭了。（聲動娛樂提供）中央社記者洪素津傳真 113年12月22日
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（中央社記者洪素津台北22日電）歌后張惠妹今天舉行第2場演唱會，唱到歌曲「聽你聽我」時不小心哽咽落淚，該曲是她獻給恩師張雨生的歌曲，她坦言，「忽然間鼻酸，不過我要忍住，我都告訴自己不可以」，心中仍非常想念張雨生。

張惠妹攻上大巨蛋舉辦「ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會」，祭出超嗨歌單讓全場4萬人炸翻大巨蛋，其中歌曲「聽你聽我」是她要獻給恩師張雨生的歌，當時張雨生遭逢車禍巨變，張惠妹想用這首歌幫張雨生加油打氣，無奈最後還是回天乏術，從此她也鮮少唱這首歌曲。

而在張惠妹攻上大巨蛋之際，她鼓起勇氣再唱起這一首「聽你聽我」，昨天唱的時候情緒就有明顯波動，今天張惠妹在演唱此曲時忍不住情緒哭了出來。

她表示，「每一場的情緒都不太一樣，自己剛剛唱到一半忽然鼻酸，我告訴自己不可以，所以我一直看著一個燈、就要忍住，但還是有情緒起伏。」現場粉絲也掌聲為她加油打氣，而台下也有不少粉絲落淚共情。（編輯：陳正健）1131222

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