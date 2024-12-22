張惠妹大巨蛋嗨搭熱氣球升5樓高度 零距離全場驚喜

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（中央社記者洪素津台北22日電）歌后張惠妹今天舉行第2場演唱會，4萬人持續嗨爆大巨蛋，不過張惠妹卻逗趣央求粉絲刪掉照片，認為有些死亡角度照片真的不好看；這次張惠妹更搭上熱氣球升空，震撼畫面也讓粉絲超驚喜。

張惠妹首攻大巨蛋佳評如潮，首場4萬人沉浸ASMR超凡宇宙身心靈飛升，今天依舊吸引滿場粉絲同嗨，張惠妹笑喊昨天唱完全身腰痠背痛，腰更是酸到挺不直，但心情還是十分亢奮，她暖心感謝粉絲支持，對粉絲高喊：「我愛你們」。

張惠妹表示昨天唱完有看網友評論，她感謝粉絲的稱讚，「真的很謝謝你們喜歡我的演唱會」，不過有一件事讓張惠妹很在意，央求粉絲把「死亡角度」的照片刪掉，「就是你們手機往上拍太近了，只要是人這樣拍都不會好看，如果你們愛我，就把照片刪掉啦！我很喜歡跟你們親近，但太近拍真的不好看」，現場粉絲也熱情回應喊好。

張惠妹演唱會不冷場，演唱會後段張惠妹搭乘專屬心型熱氣球繞場一圈，升至5層樓高度，零距離與全場粉絲相見歡，她環場熱唱「我要飛」、「渴了」，瞬間將台北大巨蛋變身為萬人KTV，更高呼粉絲拋下勝利彩帶，再度將演唱會熱度推上最高潮，張惠妹也嗨到不能自已，驚呼：「你們怎麼都不會累」。

緊接著，張惠妹踩上酷炫滑板車衝到舞台最前方，吆喝全場4萬歌迷一起嗨唱「三天三夜」，張惠妹與萬人在大巨蛋嗨跳「三天三夜」，再度測試大巨蛋穩定度，最後張惠妹再現身演唱「連名帶姓」作為安可曲，為演唱會畫下完美句點，許多粉絲遲遲不肯離開回味無窮。（編輯：陳仁華）1131222

歌壇天后張惠妹（圖）22日晚間在台北大巨蛋繼續舉辦演唱會，現場與歌迷一起拋下勝利彩帶，並暖心感謝粉絲支持，高喊：「我愛你們」。（聲動娛樂提供）中央社記者洪素津傳真 113年12月22日

天后張惠妹（圖）22日晚間繼續站上台北大巨蛋開唱，在演唱會尾聲騎著滑板車衝上舞台，隨即與全場歌迷一起嗨唱經典歌曲「三天三夜」。（聲動娛樂提供）中央社記者洪素津傳真 113年12月22日