五月天6月底唱進台北大巨蛋 8場演唱會創紀錄

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（中央社記者王心妤台北30日電）樂團五月天今天宣布將於6月底至7月中在台北大巨蛋舉辦8場演唱會，創下大巨蛋最多場紀錄，並以5525及5525+1雙主題呈現，2種主題交錯開唱，售票時間等資訊將陸續在五月天官方臉書公布。

五月天將於夏日前進台北大巨蛋開唱，時間落在6月27日至29日、7月4日至6日和11日及12日，共8場演唱會。

根據唱片公司提供資料，五月天昨天帶著舞台在美國拉斯維加斯舉辦5525「回到那一天」25週年巡迴演唱會，成為首個在忠實體育場（Allegiant Stadium）開唱的華人樂團。五月天特別在安可橋段開啟直播，讓歌迷一起慶祝，有超過1300萬人共同慶生。

團長怪獸感謝歌迷25年來的支持，並說：「這一路上沒有任何一刻想過要放棄，終於走到現在，因為有你們陪著五月天，我們很幸運，謝謝大家。」瑪莎提到，跟團員們認識多年，如果說後悔就像否定自己的一輩子，「在不要否定自己人生前提下，我怎麼會後悔。」

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此次五月天在拉斯維加斯開唱，樂團告五人和歌手蕭秉治準備30分鐘的演出暖場。蕭秉治演唱情歌「外人」、「想悄悄住進你的靈魂」，還有快歌「戰神」、「不按牌理出牌」等，並感謝五月天讓他有機會在如此有紀念意義的場地開唱，希望每個人都能享受美好夜晚。

告五人雖忙著準備4月中在高雄世運主場館的演唱會，但仍特別飛到美國幫五月天慶生，並演唱「好不容易」、「從未見過的海」等歌曲，他們也特別走到小舞台和觀眾近距離打招呼，掀起不少掌聲。（編輯：張雅淨）1140330