五月天澳洲開唱 嘉賓周杰倫笑喊：當個人演唱會

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（中央社記者王心妤台北23日電）五月天昨天在澳洲辦「回到那一天」25週年演唱會，並邀請歌手周杰倫當嘉賓，演唱「安靜」、「稻香」等歌曲，周杰倫笑稱今年沒有在澳洲開唱的打算，因此把這場當做個人演唱會。

根據經紀公司提供的資料，五月天與周杰倫合體演唱超過30分鐘，「安靜」、「稻香」、「任性」、「雙截棍」等經典歌曲在現場重現，氣氛相當熱烈。現場有歌迷慶祝結婚10週年紀念日，更有聽不懂中文但喜愛五月天的歌迷同樂。

團員石頭表示，有人從墨爾本、紐西蘭來到現場，彷彿整個南半球歌迷都來了，「今天我們就把聲音傳到北半球」。

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到了點歌環節時，阿信說：「今天五月天豁出去了，點五月天的歌能唱，點不是五月天的歌依然可以試試看。」接著迎來周杰倫現身。

周杰倫笑說：「我把它當自己演唱會，因為我今年沒有要在澳洲開演唱會，所以我過年的第1個工作就是來當五月天嘉賓。」阿信笑回：「杰倫講出心裡的話，讓我聽了很難過，原來你把它當工作。」現場觀眾哄堂大笑。（編輯：管中維）1140223