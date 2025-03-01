豪華嘉賓空降麋先生高雄演唱會 五月天阿信唱新歌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤高雄1日電）麋先生樂團今晚返鄉在高雄巨蛋舉辦「馬戲團運動」演唱會，五月天主唱阿信、宇宙人、告五人都擔任嘉賓，陣容相當豪華，其中阿信也跟麋先生為歌迷獻上新歌「聲音」首唱。

對於在家鄉高雄開唱，成員以諾期待為歌迷帶來驚喜愉快的夜晚；喆安笑說，很期待演唱會後能到六合夜市吃宵夜，準備大吃3碗肉燥飯、一碗雞湯和3碗綠豆湯，還要搭配一杯木瓜牛奶，讓歌迷大笑不已。

小B跟聖皓都提到，高雄巨蛋可以盡情唱跳，「希望大家可以盡情地唱、盡情跳、盡情哭！」逸凡則說：「之前經過高雄巨蛋就會想說什麼時候可以來辦自己的演唱會，就是今天，可以唱自己的歌，非常爽！」而聖皓唱到「一成不變」時感動到紅了眼眶，卻仍嘴硬對歌迷開玩笑說：「我沒事喔！不要在那邊有的沒的。」現場音響卻傳出吸鼻子的聲音，再度讓歌迷大笑不已。

到了團員各自表演的階段，以諾感性走到台下對著太太唱「一成不變」，並宣布太太已經懷孕，家庭將迎來新成員，氣氛相當溫馨。

透過 Google News 追蹤中央社

演唱會尾聲，告五人跟宇宙人現身合唱「麋途」、「Hello」，宇宙人小玉打趣表示，以諾之前在公司春酒沒透露要當爸爸了，害得他們今晚沒有帶禮物。

阿信在安可橋段驚喜現身合唱「軋車」和新歌「偶像」將氣氛炒得火熱，阿信誇獎麋先生的粉絲「很瘋」。聖皓也對阿信深情告白，稱阿信算是樂團的「媒人」，當年背上樂器出門時，家人總會問他們是不是要成為五月天，「但我們是要變成麋先生跟五月天合唱。」演唱會最後以「嗜愛動物」、「聲音」畫下句點。（編輯：林恕暉）1140301

金曲樂團麋先生1日晚間在高雄巨蛋舉辦「馬戲團運動」演唱會，舞台與多個螢幕將會場營造成馬戲團現場，現場氣氛嗨翻。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年3月1日

金曲樂團麋先生1日晚間在高雄巨蛋舉辦演唱會，特別邀請告五人、宇宙人擔任嘉賓，3團成員合影留念。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年3月1日