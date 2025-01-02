邀韓國瑜喝咖啡 綠：總統遞出橄欖枝、朝野和解善意

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（中央社記者林敬殷台北2日電）總統賴清德昨天回應媒體時表示，他會邀請立法院長韓國瑜在訪美啟程之際到總統府喝咖啡。民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，賴總統邀請韓國瑜代表國家擔任美國下任總統川普就職典禮慶賀團團長，這就是賴總統遞出的橄欖枝，就是朝野和解的善意。

民進黨團幹事長吳思瑤上午在立法院舉行輿情回應記者會，對於媒體詢問賴總統邀韓國瑜喝咖啡一事，做上述表示。

吳思瑤說，賴總統接見慶賀團時，會就慶賀團此行的任務及使命，代表國家傳達一致的訊息給國際社會，與訪團有非常好的溝通、對話。重點當然是韓國瑜，賴總統抱持反應民意及過去擔任立委的經驗和想法，就當前國會失序、失靈，及民主運作程序或法案的實質內容，與韓國瑜對話，大家可以正向期待。

吳思瑤表示，這不是賴總統第一次邀請韓國瑜，事實上，10月10日國慶活動結束後，賴總統曾透過總統府秘書長潘孟安幾度邀請韓國瑜，慰勞主辦國慶大會的辛勞，一次又一次爭取對話機會，一次又一次釋出善意，希望朝野有更好、更和諧發展，賴總統永遠都往這個方向努力。（編輯：蘇志宗）1140102