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獅隊首度大巨蛋出賽 林岳平：轉換心情重新啟動

2024/6/15 16:17（6/15 16:21 更新）
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中華職棒統一獅隊15日賽前已吞4連敗，面對首度在台北大巨蛋出賽，總教練林岳平（圖）受訪表示不擔心，職業球員應該要有很快的適應能力。中央社記者謝靜雯攝 113年6月15日
中華職棒統一獅隊15日賽前已吞4連敗，面對首度在台北大巨蛋出賽，總教練林岳平（圖）受訪表示不擔心，職業球員應該要有很快的適應能力。中央社記者謝靜雯攝 113年6月15日
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（中央社記者謝靜雯台北15日電）中職統一隊今天賽前吞下4連敗，今天到台北大巨蛋出賽，總教練林岳平表示，之前找不到空檔安排大巨蛋練球，但相信職業球員可以適應很快，也希望換一個環境改變心情重新啟動。

統一7-ELEVEn獅隊是本季最後一支踏上台北大巨蛋的中職球隊，林岳平沒有跟著球隊巴士一同進到大巨蛋，被問起有沒有迷路，他笑說：「我沒有迷路，我是不知從何而入。」

林岳平透露，一開始找不到入口，也不知道球場要從哪一層樓進入，還好後來有專人引導入場，開玩笑說：「我有前導車。」

林岳平表示，之前去過日本的札幌、東京、福岡等巨蛋，先前獅隊也曾想過要安排先到台北大巨蛋練球，但找不到空檔，球隊要移動、住宿、借場地等都需要配合好時間，雖然首度踏入台北大巨蛋就馬上要實戰，林岳平表示不擔心，職業球員應該要有很快的適應能力。

被問起對台北大巨蛋的印象，林岳平表示：「大呀、漂亮呀」，草皮跟天母棒球場比起來也不太一樣，近期球隊連敗，也希望換一個球場換一個心情，打起來感覺應該會不太一樣，球隊可以重新啟動、找回優勢。（編輯：李亨山）1130615

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