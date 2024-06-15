本壘攻防相撞 李宗賢擔心林辰勳骨裂傷勢

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（中央社記者楊啟芳新北15日電）中職富邦悍將李宗賢昨天與味全龍捕手林辰勳本壘攻防時相撞，林辰勳左側肋骨骨裂，李宗賢相當擔心對方的狀況，他表示，大家都不想遇到受傷，能做的就是急煞把傷害降到最低。

昨天1局下李宗賢要跑回本壘時與捕手林辰勳相撞，林辰勳當下倒地一段時間才在隊友攙扶下退場。悍將認為捕手阻擋跑壘路徑，但經過重播輔助判決維持原判、李宗賢出局，悍將總教練陳金鋒上場抗議。

最終龍隊以9比6擊敗悍將，昨天賽後龍隊總教練葉君璋表示，林辰勳送醫檢查後，傷勢為左邊第6根肋骨骨裂，需要休息約4週。

談到當下的衝撞情況，李宗賢今天受訪時表示，當下發現要撞上去時已經來不及了，「但有做一點煞車，強迫自己急停，直接撞上去的話可能會更嚴重，因為撞擊力道算是滿大的。」

當時因為林辰勳倒地不起，場地工作人員一度抬出擔架，李宗賢也相當擔心林辰勳，他表示，昨天賽後有留下來去找林辰勳，關心他的傷勢，並互相說「不好意思」。另外，李宗賢因為這次本壘攻防擦撞，下巴、脖子也有傷勢，不過他指出，幸好吃東西、咬合沒有太大問題。

談到這次衝撞，李宗賢指出，「球的路徑就是這樣，雙方都想要幫助自己球隊，這也沒有辦法避免，也都是大家不想遇到的事情，當下能做的就是讓傷害降到最低，削弱衝撞力道。」（編輯：李亨山）1130615