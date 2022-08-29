看中職喊打假球還對工作人員比中指 男子遭起訴

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（中央社記者蘇木春台中29日電）台中市李姓男子今年5月間前往台中洲際棒球場觀看球賽，他在場內大喊「味全龍打假球」，還對制止的許姓工作人員比中指，被中職與許男提告後，檢方依公然侮辱罪嫌將他起訴。

台中地檢署起訴書指出，51歲李男於民國111年5月29日晚間，前往台中洲際棒球場觀看中華職棒大聯盟舉辦的味全龍與中信兄弟的例行賽。

李男在觀看比賽時，突然在觀眾席大喊「味全龍打假球」、「味全龍又在打假球喔，不要臉」等語，中職所屬的場務人員許男見狀上前制止，李男當場對許男以左手比出中指，雙方爆發口角後，警方獲報到場處理。

案經中職聯盟與許男委任律師對李男提告，台中市警察局第5分局依法將李男移送台中地檢署偵辦。李男到案後供稱，網路大家也在說打假球，他只是比較大膽說出，他因患有腕隧道症候群，並無比出中指的意思。

台中地檢署檢察官偵辦後，依據證人證詞、現場錄影畫面等證據，依公然侮辱罪嫌將李男起訴。（編輯：陳政偉）1110829