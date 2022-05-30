場邊觀眾喊味全龍打假球 拿莫‧伊漾訴心聲：憤怒又失望

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觀眾在場邊叫喊「味全龍打假球」，味全龍球員拿莫‧伊漾30日在IG發文表示，當下感到憤怒又失望。（中央社檔案照片）

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（中央社網站30日電）中華職棒29日舉行中信兄弟與味全龍賽事，有觀眾在場邊叫喊「味全龍打假球」引起軒然大波，聯盟及味全球團決定對該名觀眾提告。味全龍球員拿莫‧伊漾今天在IG發文表示，當下感到憤怒又失望，但「你讓我們心臟又變更大了」。

味全龍隊昨天在台中洲際球場迎戰主場球隊中信兄弟，2局下味全龍隊外野手郭天信、洪瑋漢守備時正面相撞，中信隨後連拿4分逆轉戰局。

根據現場直播畫面，7局下半有觀眾大喊「味全龍又再打假球，不要臉哦。」中信兄弟官方頻道主播楊正磊隨即說，「這是不是要趕（觀眾）出去？」球評黃忠義也表達附和。對於該位觀眾不理性的言論，楊正磊表示：「就是這種人在破壞我們的環境。」

之後現場工作人員前去了解狀況並制止，該名觀眾卻以不雅手勢回應，過程全被轉播鏡頭捕捉。

拿莫‧伊漾今天在IG發文表示：「聽到你的聲音喊著我們球隊的名字打…（假球），當下多麼憤怒又帶著失望，恨不得真的把棒球往你嘴巴塞進去，但我們不能，這是我們的工作，我們必須承擔，好的壞的甜的鹹的酸的。」

拿莫‧伊漾說：「沒人想受傷，也沒人想讓人失望，我們為什麼要因你的一句話就陷入情緒呢？謝謝你先生，讓我們球隊更團結、心臟變更大了，你也讓我們不用再看到你了。」

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郭天信賽後也在IG發文回顧相撞意外，「那顆球我只能說就是那麼剛好在那尷尬的位置。同隊那麼久，沒有默契不好這回事，當下就只是想幫助球隊接到這顆球，當兩個人都對於這顆球沒有把握，但又不可能放棄去接的時候，才會發生今天這樣的狀況。」

聯盟在事發當下已通報警方處理，隨後也發表聲明嚴正表示，將針對該名觀眾公然侮辱等言論報案提告，未來該名觀眾不得進場。（編輯：李念庭）1110530