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守備相撞洪瑋漢輕微腦震盪 郭天信持續觀察

2022/5/29 21:57（5/29 22:06 更新）
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中職味全龍隊外野手郭天信（左）、洪瑋漢（右）29日在台中出賽守備時正面相撞，洪瑋漢下巴腫起，初步檢查有輕微腦震盪，但沒有傷到骨頭，後續要檢查是否傷到韌帶；郭天信持續觀察中。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月29日
中職味全龍隊外野手郭天信（左）、洪瑋漢（右）29日在台中出賽守備時正面相撞，洪瑋漢下巴腫起，初步檢查有輕微腦震盪，但沒有傷到骨頭，後續要檢查是否傷到韌帶；郭天信持續觀察中。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月29日
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（中央社記者謝靜雯台中29日電）中華職棒味全龍隊今天與中信兄弟交手，味全龍隊外野手郭天信、洪瑋漢守備時正面相撞，洪瑋漢下巴腫起來，初步檢查有輕微腦震盪，但沒有傷到骨頭，後續要檢查是否傷到韌帶。

中華職棒味全龍隊今天作客洲際棒球場與中信兄弟交手，兄弟隊野手周思齊2局敲出右外野方向深遠飛球、形成三壘打，味全龍隊外野手郭天信、洪瑋漢守備接球時正面相撞，防護員上場關心、也拿出擔架，最後兩人繼續留在場上。

兩人後續都提前退場，洪瑋漢下巴腫起來，退場後送醫檢查，郭天信持續觀察，如果有狀況也會安排就醫。

球團賽後回報，洪瑋漢檢查後發現有輕微腦震盪，臉和肩膀經過X光檢查後骨頭沒事，但肩膀韌帶是否有受傷，後續還要再安排磁振造影（MRI）檢查。（編輯：張雅淨）1110529

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