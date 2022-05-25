古林睿煬遭影射放水 經紀公司本週提告

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）中職統一獅投手古林睿煬遭球迷在網路上影射打假球，球團要求球迷23日前道歉，經紀公司今天說，仍有2人拒絕道歉，另1人事後仍發布惡劣言論，本週將提妨害名譽刑事告訴。

21歲的投手古林睿煬20日先發出戰中信兄弟，投4.2局失4分，僅1分責失，被敲出6支安打，包括1發全壘打，且個人出現2次失誤，獅隊最終以1比10落敗，古林睿煬承擔敗投，賽後有網路上球迷留言批評，影射古林睿煬「拿了不該拿的東西」。

統一獅球團21日在臉書粉絲團嚴正予以譴責，同時點名留言影射的球迷，5月23日前在個人臉書社群及原留言文章處，針對這次事件公開道歉，若未針對影射事件道歉，球團將協助古林睿煬採法律途徑提告，而中職會長蔡其昌同樣發聲力挺，允諾聯盟將提供協助。

古林睿煬所屬經紀公司秉初運動經紀今天在臉書上發文表示，在與統一獅球團商議後，考量球迷可能一時情緒激憤，在欠缺思考的情況下才發表不當言論，因此仍保留彈性，給予限期道歉澄清的機會。

截至23日為止，經紀公司表示，仍有2人拒絕道歉，另有1名在臉書署名「謝之翊」的人士，更在獅隊發表嚴正聲明後，仍公開發表「古林打假球、沒有分潤給球團」、「古林打完刷簿子發現錢也是真的」 的惡劣言論，實屬無法容忍。

經紀公司指出，這幾天蒐集與保全證據之後，本週將在中華職棒大聯盟、統一獅球團以及球員工會三方協助之下，正式對這3名人士提出妨害名譽的刑事告訴，並將對其請求民事損害賠償，所得將全數捐給古林睿煬所指定的公益團體。（編輯：張雅淨）1110525