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洲際棒球場觀眾喊不要打假球 中職與球團提告妨害名譽

2022/5/30 10:40（5/30 11:08 更新）
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（中央社記者趙麗妍台中30日電）中職中信兄弟29日與味全龍隊交手，洲際棒球場有球迷大喊「不要打假球」，聯盟、球團昨天深夜前往派出所報案，提出妨害名譽告訴，警方將約談此名球迷到案說明。

中華職棒中信兄弟29日在主場洲際棒球場迎戰味全龍隊，比賽過程中有名現場觀眾對著球員休息室大喊「不要打假球」，聯盟第一時間開始尋找這名觀眾並報案。

中職會長蔡其昌隨後也在臉書（Facebook）上發文表示，中華職棒不歡迎這種惡質球迷，「花錢也不代表你是老大」。

台中市第五分局四平派出所長張元瑞今天接受媒體聯訪指出，29日晚間接獲報案，洲際棒球場有球迷在比賽進行中，自觀眾席朝著球場內高喊打假球等不實言論，派員前往查看。

現場了解，李姓球迷經主辦單位認定妨害球賽進行，由保全人員將球迷帶離觀眾席後，聯盟人員與球場經理表示請警方協助將此男子帶離球場，比賽得以順利進行。

29日晚間，聯盟、球團針對不實言論內容前往四平派出所報案，並對李姓球迷提出妨害名譽告訴，警方後續請李姓球迷到案說明。（編輯：陳仁華）1110530

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