古林睿煬遭影射放水 統一獅要球迷5/23前道歉

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（中央社記者黃巧雯台北21日電）統一獅投手古林睿煬昨天先發表現不理想，遭球迷在網路上影射打假球，球團今晚在臉書粉絲團嚴正譴責，並要求球迷5月23日前公開道歉，否則將協助古林睿煬採法律途徑提告。

統一獅隊昨天與中信兄弟交手，21歲的投手古林睿煬先發4.2局失4分，僅1分責失，被敲出6支安打，包括1發全壘打，且個人出現2次失誤，獅隊最終以1比10落敗，古林睿煬承擔敗投。

古林睿煬表現不理想，賽後不但有球迷留言批評，甚至還影射古林睿煬「拿了不該拿的東西」，古林睿煬也在個人Instagram回應，他強調可以接受球迷批評自己丟得很爛，但無法接受這種影射的留言。

針對古林睿煬被球迷在網路上影射打假球一事，統一獅球團晚間在臉書粉絲團發文，嚴正予以譴責，並表達球迷可針對選手表現不佳給予建議和批評，但未經查證影射打假球，實為不佳的行為，已造成球團及選手個人名譽受到影響，球團對於此事件不會姑息。

球團同時還一一點名留言影射的球迷，5月23日前在個人臉書社群及原留言文章處，針對這次事件公開道歉，若未針對影射事件道歉，球團將協助古林睿煬採法律途徑提告。

中職會長蔡其昌稍早也在臉書發文力挺古林睿煬，同樣無法接受球迷影射球員放水言論，他表示，他與聯盟法務、律師將協助並支持選手。（編輯：陳政偉）1110521