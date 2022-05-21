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古林睿煬吞敗投遭球迷影射放水 蔡其昌發文力挺

2022/5/21 19:35（5/21 19:49 更新）
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統一獅投手古林睿煬20日先發表現不佳，吞下敗投，賽後遭球迷批評。（中央社檔案照片）
統一獅投手古林睿煬20日先發表現不佳，吞下敗投，賽後遭球迷批評。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北21日電）統一獅投手古林睿煬昨天先發表現不佳，吞下敗投，賽後遭球迷批評，中職會長蔡其昌今天在臉書發文，無法接受球迷影射放水言論，他與聯盟法務、律師將協助並支持選手。

21歲的統一獅投手古林睿煬昨天出戰中信兄弟一役，擔任先發，古林睿煬投4.2局失4分僅1分責失，被敲出6支安打，包括1發全壘打，而獅隊全場出現5次失誤，古林睿煬就包辦2次，獅隊最終以1比10輸球，古林睿煬吞下本季個人第2場敗投。

不過，賽後卻有球迷留言影射古林睿煬表現，「拿了不該拿的東西」，古林睿煬也在個人Instagram截圖回應，強調可以接受球迷批評自己丟得很爛，但無法接受這種影射的留言。

蔡其昌同樣無法接受球迷「影射放水」的言論，今天也在臉書發文力挺古林睿煬，他表示，稍早已經請聯盟全力協助球團與古林選手，不論選擇任何處理方式，他與聯盟法務、律師都會全力協助並支持古林選手。

「傷害棒球只需要一句話，但它受傷後，要復原卻需要很久很久的時間。」蔡其昌呼籲，希望不論是死忠球迷，還是運彩迷，甚至只是單純喜歡棒球的人，都可以用鼓勵的方式給球員打氣加油。

對於網友的言論，古林睿煬所屬經紀公司表示，目前正在整理網友的留言，並要求網友提出證據、公開道歉，至於是否會走法律途徑，還待與球團討論。（編輯：陳政偉）1110521

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