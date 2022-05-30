中職與龍隊提告喊假球觀眾 蔡其昌：不容許抹黑

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2022台灣未來之星棒球邀請賽宣告記者會30日在台北舉辦，中職會長蔡其昌（圖）致詞時指出，針對有球迷在比賽中喊「不要打假球」事件，將提出妨害名譽告訴。蔡其昌表示球迷言論傷害台灣棒球生態。中央社記者吳家昇攝 111年5月30日

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（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職昨天洲際棒球場賽事有觀眾大喊「不要打假球」，味全龍隊與中職昨天已完成提告，中職會長蔡其昌今天再度表示，「這是我們的紅線，沒辦法容許他們對運動員的抹黑」。

中華職棒昨天在洲際棒球場比賽由中信兄弟與味全龍隊交手，有觀眾在比賽過程中對著味全龍隊休息室大喊「不要打假球」等不實言論，昨天賽後中職及味全龍隊已到警局報案、提告妨害名譽。

中職會長蔡其昌今天出席記者會直言，「我最近火氣比較大」，再度強調無法容許這種抹黑言論，他也提到，身為政治人物對於各種攻擊言論容忍程度算很大，但很多人不知道，為了假球案運動員付出了多少代價。

蔡其昌表示，運動員的職業生命本來就不長，為了杜絕這種事情再發生，中職與法務單位、警政署、檢調單位密切合作，球員們也都很自律，設了很多嚴格的機制，「對於這種事（假球），絕對、絕對、絕對不能再發生。」

蔡其昌表示，觀眾一時的言論傷害了許多人，這不是言論自由，傷害的是台灣整個職棒環境，「這是我們的紅線」，不容許不實言論的抹黑。（編輯：張雅淨）1110530