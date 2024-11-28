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館長陳之漢直播自爆做過球版 北市議員控告賭博詐欺

2024/11/28 11:20（11/28 12:25 更新）
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網紅「館長」陳之漢。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北28日電）網紅「館長」陳之漢日前直播時自爆做過「球版」（地下簽賭），民進黨台北市議員簡舒培、陳賢蔚今天到台北地檢署按鈴控告陳之漢涉嫌賭博、詐欺、違反組織犯罪條例等罪。

台灣隊奪得世界12強棒球賽冠軍，舉國歡騰。陳之漢日前在直播回應網友提問時表示，他過去曾做過球版，當時只要看到球員打出全壘打，就擔憂他是否要跑路，或是向各方籌錢度過難關。陳之漢發言，引發爭議。

簡舒培、陳賢蔚今天上午到北檢按鈴控告陳之漢涉嫌刑法賭博罪、詐欺罪及違反組織犯罪防制條例，呼籲檢方盡速偵辦。

簡舒培指出，台灣隊棒球選手奪得12強的世界冠軍，全國都為此事高興、開心又興奮的時候，陳之漢竟然在直播上潑冷水，甚至還說很多政治人物公然在蹭台灣隊。陳之漢居然還把他過去曾在職棒簽賭擔任組頭的事情拿出來說嘴，這件事情讓所有台灣人憤怒。

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她表示，台灣人喜歡棒球，把棒球當作國球，過去職棒也是讓很多人為之瘋狂，但在1996年到2009年有黑道介入，脅迫職棒選手打假球，甚至用金錢、暴力威脅職棒選手，讓職棒選手成績被假造、被脅迫，所以才讓全國人民傷透了心，也影響棒球在台灣的發展。

簡舒培說，陳之漢身為一個受年輕人喜歡的網紅，多次把他曾擔任「球版」的事情拿出來說嘴，還說球員打了全壘打他就要落跑，真的是非常惡質又惡劣，因此今天赴地檢署告發，要求檢察官進一步調查，希望把不之徒依法究辦，以正視聽，讓球迷可以開開心心地看球，讓棒球員可以為台灣爭光。（編輯：戴光育）1131128

網紅「館長」陳之漢日前直播時自爆做過「球版」（地下簽賭），民進黨台北市議員簡舒培（右）等人28日上午到台北地檢署按鈴控告陳之漢涉嫌賭博、詐欺、違反組織犯罪條例等罪，呼籲檢方盡速偵辦。中央社記者林長順攝 113年11月28日
網紅「館長」陳之漢日前直播時自爆做過「球版」（地下簽賭），民進黨台北市議員簡舒培（右）等人28日上午到台北地檢署按鈴控告陳之漢涉嫌賭博、詐欺、違反組織犯罪條例等罪，呼籲檢方盡速偵辦。中央社記者林長順攝 113年11月28日
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