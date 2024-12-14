本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
執政黨議員倒戈 韓國會通過尹錫悅彈劾
首頁 / 政治

民眾黨增中評委參選資格 曾任民代黨代表或法律專業

2024/12/14 15:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北14日電）民眾黨近日修正黨職人員選舉辦法，增訂曾任縣市以上行政首長、縣市議員以上民代、具備法律會計專業或曾任黨代表等，需具備其中一項條件，才能參選中評委，預計明年第3屆中評委選舉就適用新規。

民眾黨上週舉行第3屆黨代表選舉，並敲定於明年1月19日召開第3屆黨代表大會，當天將進行第4屆中央委員暨中央評議委員改選。

原本的黨職人員選舉辦法明定，黨員入黨連續滿4個月以上，年滿18歲以上，具中華民國國民身分，就具備中央委員、中評委的被選舉權，並明定不得觸犯貪污罪、槍砲彈藥刀械管制條例和刑法殺人等罪。

但值得注意的是，民眾黨中央委員會11日通過黨職人員選舉辦法修正案，增訂5項參選中評委的條件，第一為曾任縣市以上行政首長者；第二為曾任直轄市、縣市議員以上民意代表者；第三為曾任法官、檢察官者；第四為具有律師、會計師資格者；第五為曾任、現任黨代表及當屆黨代表當選人。選舉辦法指出，符合任一個資格者，始具被選舉權。

民眾黨人士指出，中央委員會廣納黨員意見，因此不會特別設置條件，但中評會肩負特定功能，加上民眾黨沒設置仲裁單位，因此中評會身兼黨的考紀機構，若中評委不熟悉黨務、沒具備法律專長，執行職務會有困難。

民眾黨人士表示，這次修正案是在黨主席柯文哲尚未被羈押前就在討論，除了考量兩屆中評會執行的結果，也參考國民黨、民進黨的中評會、仲裁委員會、廉政委員會委員條件，因此才增修民眾黨中評委參選資格。

根據民眾黨章程，中評委的職權為解釋章程、審議入黨申請、調查黨員違紀行為，以及裁決黨員除名或其他違紀處分。（編輯：張若瑤）1131214

#中評委
#中評會
#民眾黨中央委員會
#民進黨
#柯文哲
#國民黨
柯文哲
上海官員不被允出席雙城論壇 拒涉台系統來台有先例京華城案將偵結 北檢再度提訊沈慶京
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

105
更多編輯台推薦新聞：