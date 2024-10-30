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吳崢指柯文哲將遭起訴 民眾黨質疑把訓斥當耳邊風

2024/10/30 15:21
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（中央社記者郭建伸台北30日電）媒體報導，民進黨發言人吳崢今天提到北檢肯定會起訴民眾黨主席柯文哲。對此，民眾黨發言人吳怡萱表示，吳崢不只能預測憲法法庭裁定，還當起北檢發言人，難道是把民進黨主席賴清德的訓斥當耳邊風嗎。

媒體報導，民進黨發言人吳崢今天接受廣播節目訪問時指出，北檢肯定會起訴民眾黨主席柯文哲，且選罷法明定若涉犯貪污治罪條例就不能參選公職，這是明確的死線，民眾黨可能將在2028年面臨分水嶺。

吳怡萱透過聲明表示，吳崢在節目上稱「執政歸執政、司法歸司法，民進黨無法影響司法單位獨立辦案」，這是睜眼說瞎話，他一邊撇清，另一方面卻又強調北檢肯定會起訴，甚至直接認定民眾黨在2028年將面臨參選公職的分水嶺，根本是未審先判。

吳怡萱痛批，吳崢不只能預測憲法法庭的裁定結果，現在還能預判北檢一定會起訴，當起大法官和北檢發言人，完美演繹執政黨的手伸入司法。

吳怡萱批評，民進黨想提前消滅「潛在對手」，吳崢說的話根本是讓賴清德難堪，也間接反映北檢辦京華城案，就是政治追殺，最終目的是劍指2028年。

吳怡萱強調，台灣是民主自由的國家，政黨在民主政治體制中扮演很重要的角色，民進黨身為執政黨，沒有謙卑謙卑再謙卑，吳崢身為民進黨發言人，沒把賴清德叮嚀「少談京華城案」當一回事，反而對在野黨指手畫腳。

吳怡萱呼籲，拜託吳崢多反思自省，為何民主進步黨逐漸把台灣帶向民主退步的回頭路，賴清德才在中常會訓斥，難道吳崢都當耳邊風嗎。（編輯：翟思嘉）1131030

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