民眾黨可能泡沫化？ 吳崢：2028年面臨分水嶺

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（中央社記者葉素萍台北30日電）前台北市長柯文哲涉犯貪污治罪條例違背職務收賄、圖利等罪，北院31日下午將開延押庭。民進黨發言人吳崢今天說，選罷法明定涉犯貪污治罪條例就不能參選公職，這是很明確的死線，他認為，民眾黨可能將在2028年面臨分水嶺。

吳崢今天接受廣播節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻專訪。

對於民眾黨團總召黃國昌批評，北檢押人取供追殺在野黨主席，吳崢說，民眾黨劍走偏鋒，跟法治社會、道理對著幹，那些話都是講給民眾黨最核心的支持者聽，已經到了像宗教團體的地步，「教主講的都是福音，都不要聽外面的聲音」。

吳崢強調，執政歸執政、司法歸司法，民進黨無從影響司法單位獨立辦案，包括前桃園市長鄭文燦也涉入其他案件並被羈押過，司法都是一視同仁，民進黨對從政者或黨員涉案的態度一致，尊重司法調查，若最後判定有不法行為就祭黨紀處分。

吳崢認為，民眾黨一直用政治語言對抗司法，整個黨都變成柯文哲的親友團、律師團，卻未見一個政黨最重要的國家願景路線或國會推動政策，唯一的說法只有「柯文哲是台灣救世主」。

對於主持人追問柯文哲被起訴的可能性以及東山再起的機會。吳崢認為，檢調辦案到這個程度，應該是肯定會起訴。

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吳崢進一步表示，如果柯文哲圖利或違背職務收賄罪成立，法院最後判決有罪，按照選罷法，涉犯貪污治罪條例不能再參選公職，這是一個很明確的死線。而且政治人物若高度涉及違法案件，檢調有證據或羈押成立，勢必會受到社會很大的質疑，政治能量也非常難維持。

至於民眾黨是否面臨泡沫化，吳崢認為，雖然民眾黨的政黨支持度有些萎縮狀況，但這屆立法院仍有8席立委，在國會可維持一定能量，可能在2028年大選會有一個分水嶺。（編輯：林興盟）1131030