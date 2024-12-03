試委被提名人呂秋慧 贊成將霸凌列考績法記2大過樣態

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（中央社記者郭建伸台北3日電）勞動部霸凌案引發外界關注公務員考績制度改革，考試委員被提名人呂秋慧今天表示，她贊成將霸凌、性騷、酒駕、毒駕列入考績法記2大過的樣態，而公部門霸凌申訴小組應增加外部委員，避免官官相護。

立法院全院委員會今天審查試委被提名人呂秋慧。呂秋慧在口頭報告表示，她大學畢業後即分發到銓敘部服務，是典型的常任文官，與銓敘部有42年緣分，如承蒙立法院通過人事同意權，她將會貢獻畢生累積的人事行政專業，致力於考銓制度、官制官規的健全發展。

談及公部門的霸凌現象，國民黨立委徐巧芯指出，公務員不像私部門職員，遇到不合理現象能馬上辭職，被霸凌時往往敢怒不敢言，站在試委觀點，要修正哪些法規才能遏止霸凌行為。

呂秋慧表示，這次事件公部門應加強法制及各方宣導，考試院長被提名人周弘憲曾承諾會盡快修正公務人員保障法，並在下會期送往立法院審查。

呂秋慧表示，銓敘部2、3年前曾研擬考績法修正草案，將霸凌行為列入打考績丙等、丁等以及記2大過，但因當時整部草案修正範圍太大，部分爭議沒能達成共識，因此尚未送到立院，不過銓敘部長施能傑日前在立法院審查預算時表示，將儘速提出修法版本。

呂秋慧表示，由於申訴管道可能官官相護，她認為各機關的申訴小組應加入外部委員，比如法律和心理學專家，這樣比較能公平看待。

國民黨立委林思銘詢問，未來若成為試委，是否會建議將霸凌、性騷、酒駕、毒駕都列入考績法未來修法記2大過的樣態。呂秋慧表示，贊成。

此外，民眾黨立委林憶君詢問，呂秋慧在資料中註明黨籍是國民黨，但媒體報導這次提名未獲國民黨認同，究竟有無獲得推薦。

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呂秋慧表示，她長年擔任常任文官，雖具有國民黨籍，但一直沒參與黨務，這次被提名主因是她在銓敘部服務時間非常長，考試院、銓敘部等同是她第2個家，她認為試委超出黨派且獨立行使職權，因此接受總統賴清德提名，希望把多年專業貢獻給國家。

呂秋慧表示，她之前確實沒有跟國民黨部報備，但在提名出爐後的6月3日下午，就前往國民黨中央黨部面見秘書長黃健庭說明過程；國民黨中央黨部考紀會希望她能書面答覆為何接受賴總統提名，而她也已經答覆。（編輯：蘇龍麒）1131203