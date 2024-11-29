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國發基金調查委員會12/2登場 討論召集人與運作要點

2024/11/29 12:32
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（中央社記者郭建伸台北29日電）國家發展基金不當投資調查委員會12月2日將召開第一次會議，屆時將討論運作要點。朝野黨團推派成員名單今天出爐，包含民進黨團總召柯建銘、國民黨團書記長林思銘、民眾黨團總召黃國昌都是委員會成員。

民眾黨立法院黨團鑑於國發基金投資的如興、聯合再生等公司發生虧損弊案，日前提案要求成立「國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會」，並得依法召開聽證會。立法院會22日處理提案時，因在野黨具人數優勢，提案順利通過，這也是國會職權修法釋憲案後，首度成立的調查委員會。

根據立法院會決議內容，國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會將由朝野黨團依比例推派14人組成，國民黨團推派7人、民進黨團推派6人、民眾黨團推派1人，並於11月29日由議事處彙報各黨團名單。

決議內容也指出，調查委員會於12月2日下午2時召開第一次會議，由國民黨黨團推派代表充任主席，並由出席委員決定調查委員會召集人，議決立法院國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會運作要點。

議事處彙整的朝野黨團推派成員今天經立法院會通過，根據名單內容，國民黨立法院黨團推派部分，包含書記長林思銘、立委吳宗憲、徐欣瑩、陳超明、游顥、楊瓊瓔、葉元之。

民進黨立法院黨團則推派黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘，以及立委鍾佳濱、莊瑞雄委員與沈伯洋；至於民眾黨團則推派黨團總召黃國昌。（編輯：蘇龍麒）1131129

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