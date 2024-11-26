許舒翔：職場霸凌在公務機關不應該存在

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（中央社記者林敬殷、郭建伸台北26日電）勞發署公務員疑遭霸凌輕生引關注，考試院副院長被提名人許舒翔今天答詢立委質詢時表示，「職場霸凌在公務機關不應該存在」，影響團隊運作及政府施政效能。未來若就任考試院副院長後，將建立預警機制，當機關的流動率超過某個數字，就應啟動檢討。

立法院全院委員會下午審查考試院副院長被提名人許舒翔，民眾黨立委張啓楷、民進黨立委陳培瑜、國民黨立委牛煦庭及林思銘都關注職場霸凌，更認為現行法令不足，應修法補正。

許舒翔表示，如果法有不足的地方，考試院長被提名人周弘憲上午備詢時已提到，未來會積極來修法。不過，他個人的觀念更認為，徒法不足以自行，再有完善的法規，若不去執行，有法規也沒有用。

張啓楷質疑，公務人員保障法沒有罰則，也沒有行政監督，是空的。

許舒翔說，周弘憲已有承諾會盡快修法來處理。他也提到，勞動部是主管企業職場霸凌的機關，對於職場霸凌更有警覺性及敏感度，這個問題卻放這麼久。

許舒翔在答詢陳培瑜時也說，職場霸凌公務機關不應該存在，影響團隊運作及政府施政效能。

許舒翔也提到，若他未來能成為副院長，他會主動走出去聽取基層聲音，不要等到問題發生才來修法，這樣就慢一步，希望有更積極的作法。他並說，他現在擔心的是年輕公務人員待不下去，他未來要做的事，是想年輕人找到進入公務部門的時代意義，願意留在公務單位。

至於牛煦庭表示，雖然勞動部勞發署北部分署長謝宜容疑涉職場霸凌，送考績會遭記兩大過免職，但還是可以保留公務員身份，許舒翔點頭稱是。

牛煦庭表示，唯一能做到最嚴重處分，也就是連公務人員資格都失去，是由監察院彈劾，送懲戒法院判決免除職務，才有辦法徹底拔除公務員資格，因此，現在依考績處分，都可能形同宣示，包括行政院長卓榮泰提到永不錄用，從法規及法律保障公務員角度來講，這個只是說說而已。極端狀況下，她甚至等風頭過後，用公務員身份再去申請其他職位。

許舒翔表示，當事人可以提出相關申訴、訴願，依程序有這方面救濟程序可以做。

至於民進黨立委劉建國詢問，這次公務體系霸凌事件中，勞發署北分署不到2年時間，離職、調職、輕生者合計82人，其中更有17名主管寧願降職到地方政府，而勞發署本署情況也不亞於北分署，難道考試院都沒有預警機制嗎。

許舒翔表示，考試院目前有與人事行政總處建立資訊平台，把相關數據整合在一起，但以他認知，產生類似問題時，人事部門應有警覺性了解為何短時間這麼多人調動。

許舒翔說，若就任考試院副院長後，將建立預警機制，當機關的流動率超過某個數字，就應啟動檢討。（編輯：翟思嘉）1131126