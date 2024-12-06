試委被提名人黃東益盼考試院 成智慧化人力資源機構

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（中央社記者范正祥台北6日電）立委關注人工智慧（AI）可以為國家考試題庫、閱卷以及公務人員業務、培訓扮演什麼樣的協助，考試委員被提名人黃東益今天在立法院全院委員會答詢時表示，如果科技成熟到一定程度，希望未來能夠把考試院打造成第一流的智能或智慧化的人力資源的機構。

考試院第13屆院長、副院長及考試委員任期今年8月31日屆滿，依據憲法增修條文第6條第2項規定，總統賴清德已提名前考試院副院長周弘憲出任第14屆考試院長、前考選部長許舒翔出任考試院副院長，以及7名考試委員。立法院將於12月17日行使考試院人事同意權案記名投票表決。

立法院全院委員會今天下午審查考試委員被提名人，包括黃東益。黃東益長期從事公共政策及數位治理的教學與研究，近年協助考試院數位轉型。

國民黨立委楊瓊瓔詢問，現在是AI的時代，如果黃東益成為考試委員，未來在考試院業務方面，有哪些需要推動、優化的願景。黃東益指出，這是一個非常前瞻的問題，關於AI的引進，政府各部門都在試用當中，未來若有機會到考試院服務，例如在考選的部分可以透過AI調校，在業務運作上也能幫助人員省下很多功夫不需要過勞。

黃東益說明，還有對未來的一些想像，如果科技成熟到一定程度，請AI一起幫忙閱卷，但當然不是由AI來做最後的決定，最後還是要由閱卷教師來做決定，但是在之前可不可以先做一個助手的工作。

黃東益指出，培訓的部分，目前文官學院已經有許多AI相關課程，透過數位治理，培訓公務人員基礎訓練，幫助新進或資深人員培養能力，不同層級有不同職能的設計。

黃東益解釋，AI在某些部分還不是那麼成熟，考試院現在也有AI使用辦法注意事項，未來若有機會到考試院服務，希望能夠把考試院打造成第一流的智能或智慧化的人力資源機構。

民眾黨立委林國成詢問，考試院許多舊有體制有待精進，包括數位化的議題，盼讓文官體制更完整。黃東益回應，在人力資源推動的過程中，考試院先要把自己做好，譬如試務方面要更能與時俱進，新的科技如何引進到培訓課程未來也可以評估實施，還有很多銓敘資料品質不是那麼優質，未來除了提高建構資料品質，也要能夠把資料串連、分析，最重要是這些分析結果能幫考選制度做一些重要的決定，決策不是憑空想像，而是要有資料做為基礎。

黃東益強調，台灣是科技大國，希望未來隨著科技進展，能夠把新的科技引進到公部門。

此外，黃東益回應民進黨立委莊瑞雄詢問時提及，推動數位政府已經10餘年了，數位落差發生在不同領域、階層、地區，如何改善應該要有資源投入。（編輯：張若瑤）1131206