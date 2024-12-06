試委被提名人伊萬．納威 盼原民參加特考人數成長

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（中央社記者王揚宇台北6日電）考試委員被提名人伊萬．納威今天表示，若有機會連任考試委員，希望讓原住民參加特考的人數可以有所成長，也會推動各項政策與革新，提升國家文官專業能力素養，確保文官體制的健全與永續性。

考試院第13屆院長、副院長及考試委員任期今年8月31日屆滿，依據憲法增修條文第6條第2項規定，總統賴清德已提名前考試院副院長周弘憲出任第14屆考試院長、前考選部長許舒翔出任考試院副院長，以及7名考試委員。

立法院全院委員會今天審查考試委員被提名人 伊萬．納威 伊萬．納威小檔案 學歷：文化大學中國文學系學士、政治大學民族學系碩士、政治大學民族學系博士

經歷：政治大學民族學系兼任助理教授、原住民族委員會政務副主任委員、考試委員 看更多 關閉 ，國民黨立委楊瓊瓔、盧縣一、鄭天財，以及民進黨立委蘇巧慧、鍾佳濱、伍麗華，與台灣民眾黨立委麥玉珍登記詢問。

伊萬．納威為賽德克族，曾任國會助理、財團法人原住民文教基金會執行長、原住民族委員會政務副主委，以及第13屆考試委員。

伊萬．納威報告時提到，原住民族在整體文官結構中比例偏低，根據111年數據顯示，原住民族公務人員僅占全國公務人員人數1.84%，以致代表性不足，也有原民特考報考率及到考率逐年遞減、錄取率偏低、提缺逐年下降，以及不足額錄取等困境。

楊瓊瓔、蘇巧慧等人詢問時，均問到上述議題，並要伊萬．納威說明，包括過去幾年有做出哪些成績，或是有機會擔任考試委員，最想完成的任務為何。

伊萬．納威表示，她連結考試院三部會、原住民族委員會、教育部以及行政院人事行政總處等，建立「原住民族考試工作小組」並擔任召集人。另外，配合高普考試減科，原住民族考試科目同步減科，以及調整普通科目與專業科目成績的占比等。

伊萬．納威也指出，希望讓原住民參加特考的人數可以有所成長，她上一屆擔任試委時，有規劃要進入校園進行宣導或座談，但碰到疫情，如果有機會連任，她會繼續努力。

台灣民眾黨立委麥玉珍詢問時，關注未來新住民發展署設立下，新住民特考的可能樣貌等議題。

伊萬．納威回應，只要未來新住民發展署成立後，提出新住民行政類科，考試院就可以辦理相關考試，將來有機會的話，她會全力幫忙相關預備工作，讓考試能夠順利進行。

此外，有立委提原住民族委員會組織法第3條及第4條條文修正草案，修法重點包括原民會主委由山地原住民與平地原住民輪流擔任，原民會委員改為無給職，這也成為今天立委詢問題目之一。

針對是否強制輪流擔任，伊萬．納威說，應該不是那麼需要，因為原民會主委服務的對象是全國原住民。

至於是否改為無給職，伊萬．納威表示，尊重立法院的修法，但她認為如果在制度上遇到需要調整的地方，就進行調整，而族群委員的功能還是有的，可以幫原民會了解原住民在地方或原鄉需求。（編輯：林興盟）1131206