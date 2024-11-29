前藍委成試委被提名人 邱文彥：超脫黨派行使職權

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（中央社記者王揚宇台北29日電）前國民黨立委邱文彥獲提名為考試委員，今天接受立委詢問還原始末，也說他還有國民黨籍，若有幸進入考試院，依憲法規定，考試委員本來就要超脫黨派，他也沒有明顯政治色彩，希望在海洋與環境保護領域培育人才。

立法院全院委員會今天審查考試委員被提名人邱文彥，多名立委詢問時，關注邱文彥的政黨色彩或黨籍問題。

國民黨立委蘇清泉詢問，邱文彥曾在國民黨時期擔任政務官及立委，獲得提名後，是否有向國民黨中央黨部報備或徵求同意等。國民黨立委楊瓊瓔也問到相似問題，並詢問邱文彥接受提名的關鍵考量。

邱文彥指出，總統府秘書長3月5日行文給全國150所大專院校，還包括幾個機關團體，他認為這是從大專院校徵才、海選的過程，不清楚還有其他管道。

邱文彥說，依據憲法第88條規定，考試委員須超出黨派以外，依據法律獨立行使職權，他也認為考試院不應該有政黨或是政治色彩，應該超然獨立，為文官制度的遴選、培訓、保障等努力，他不知道有政黨推薦這個管道，之後也有說明，他沒有任何不尊重黨的想法，或是要去爭取什麼的想法。

邱文彥指出，國家事務是大家的事情，不應該有黨派思維，而他接受提名的關鍵考量，主要是因為他曾在政府單位、立法機關服務，也認為從事公職要超脫黨派、為全民服務，他純粹是希望讓文官制度獲得更好的鞏固、保障公務員權益，也希望海洋跟環境保護領域，繼續進一步做人才培育。

身為海洋與環境學者的邱文彥說，他沒有太明顯的政治色彩，而且學海洋的人看到海洋，有藍有綠，這與水的深度、地形、光線折射等有關，但把海水撈起來看是沒有顏色的。

民進黨立委王美惠詢問邱文彥，是否還有國民黨籍。邱文彥回應，現在還是國民黨籍。

王美惠說，這代表總統賴清德的提名是不分黨派，不像外面所言要進來當官，要有民進黨的黨證，或是民進黨的黨員。

王美惠追問，倘若擔任考試委員後，萬一被國民黨開除黨籍，該怎麼辦。邱文彥除重申如果有幸進入考試院，會依照憲法規定，黨部如果有其規定或考量，尊重黨的決定。

台灣民眾黨立委黃國昌詢問時，提及11月立法院會三讀修正通過消防法部分條文，但消防人員安全衛生防護專章竟然要5年後才實施。邱文彥表示，關於施行日期的制定，行政機關會有其考慮，但警消的生命非常重要，他覺得這個部分應該要加速。

黃國昌再問邱文彥，是否能接受公務人員安全及衛生防護辦法超過10年未修。邱文彥回應，如果有機會他會盡量協助考試院人員，把法律修訂好。

黃國昌指出，不是只有協助，必須強力要求。邱文彥說，如果有機會的話，會盡最大努力督促。（編輯：林興盟）1131129