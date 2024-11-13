威權回復條例修正案初審 請領賠償金不影響低收資格

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（中央社記者陳俊華台北13日電）立法院內政委員會今天初審通過「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」部分條文修正草案，增訂對相關請求權及所受領財產、給付的保護規範，使申請者的低收入戶資格不受影響，也保障受領的財產、給付不得被強制執行。

立法院內政委員會今天邀內政部長劉世芳列席，審查「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」部分條文修正草案。

行政院提案指出，為完整保障回復被害者或其家屬受損的權利，因此參酌犯罪被害人權益保障法中，有關犯罪被害補償金受領權利的體例，增訂請領賠償金的權利不得抵銷的規定。

初審通過條文明定，請領賠償金權利不得抵銷；另外，初審通過條文增訂，依此條例請求財產所有權被剝奪回復的權利，不得扣押、讓與、抵銷或供擔保。

另外，行政院版草案中規定，依此條例受領的財產及給付，不計入社會救助法規定的家庭總收入及家庭財產；除受領人就其受領的財產自願供擔保者外，亦不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。

民進黨立委王美惠所提修正動議指出，政院版草案中，只排除社會救助法，但還有多部法規定有以「家庭總收入及家庭財產」為準的相關機制，因此將文字改為「其他法律」。

經現場立委討論後，初審通過條文明定，依本條例受領的財產及給付，不計入「其他法規所定」家庭收入及家庭財產。

內政委員會召委、民進黨立委張宏陸最後表示，本案併案審查完竣，提報院會討論前，不須經朝野協商。（編輯：蘇志宗）1131113