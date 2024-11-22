立法院上演表決戰 朝野台下關注棒球12強台美大戰

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（中央社記者王揚宇台北22日電）世界12強棒球賽台灣隊複賽第2場今天在東京巨蛋對決美國隊，同時間立法院會也在進行。朝野立委雖針對議案隔空叫陣、上演表決戰，但當台灣隊選手打出安打得分，朝野立委又同時高聲歡呼、鼓掌，形成有趣局面。

立法院會今天上午10時開會，依序處理報告事項、討論事項議程，包括國民黨立委所提民防法修法版本是否付委審查，朝野隔空叫陣、上演表決戰，但雙方並無肢體衝突。

上午11時，棒球12強台美大戰開打後，朝野立委在座位上，一方面關注院會進行，另一方面也用手機、平板緊盯台美大戰，像是國民黨立委洪孟楷、魯明哲、林沛祥、張嘉郡、丁學忠、黃健豪等人盯著平板看。

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民進黨立委邱議瑩、王美惠、沈伯洋、林宜瑾、林俊憲、郭國文等人，也用手機或平板追蹤賽況。

盡管議場內劍拔弩張，但當台灣隊選手打出安打得分、突破僵局，或是解決美國隊的打者，朝野立委高聲歡呼、鼓掌，齊心為台灣隊加油，形成有趣局面。（編輯：翟思嘉）1131122