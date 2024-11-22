綠委提「呂禮詩條款」 立院無異議付委審查

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（中央社記者范正祥台北22日電）前海軍艦長呂禮詩日前在中國珠海航展受訪聲稱，要讓台灣觀眾知道，「我們中國有多強」，引發議論。民進黨立委邱志偉等人提案修兩岸人民關係條例，擬規範對象由退役將領擴及「少校以上且領有終身俸人員」，立法院會今天處理時，在場立委無異議，將此案交付內政委員會審查。

現行台灣地區與大陸地區人民關係條例規範，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長或「少將以上人員」，或情報機關首長，不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦之慶典或活動，而有妨害國家尊嚴之行為。

邱志偉等22人提出「台灣地區與大陸地區人民關係條例第9條之3條文修正草案」，主張修法將規範對象由退役將領擴及「少校以上且領有終身俸人員」。

提案說明中指出，由於領有終身俸的校級以上人員，即便退伍後仍與國家維持公法上關係，更應當有特殊忠誠義務，若有損國家尊嚴之行為，應當按情節停止其月退休俸。

立法院會今天處理報告事項議程時，在場立委無異議，將邱志偉等人所提修法草案交付內政委員會審查。（編輯：蘇龍麒）1131122