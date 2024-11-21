綠委擬提「呂禮詩條款」 嚴德發表態支持

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（中央社記者吳書緯台北21日電）前海軍少校艦長呂禮詩在中國受訪稱，要讓台灣觀眾知道，「我們中國有多強」；民進黨立委邱志偉擬提案修法，將規範對象擴及少校以上且領有終身俸人員。退輔會主委嚴德發今天表示，只要是維護國家安全、尊嚴，「我個人都支持」。

邱志偉提出兩岸人民關係條例修正草案，對領有終身俸的「校級」以上人員，退伍後仍與國家維持公法上關係，更應當有特殊忠誠義務，如果有損國家尊嚴的行為，應當按情節停止其月退休俸。

立法院外交及國防委員會今天審查114年度中央政府總預算案關於國軍退除役官兵輔導委員會主管收支部分；嚴德發進入會議室前接受媒體聯訪。

針對立委提案修法「呂禮詩條款」，嚴德發表示，這次的緣起是因為前海軍少校呂禮詩，他在大陸參加珠海航展言論不當，嚴重傷害國家的尊嚴，也摧毀軍人的核心價值「忠於國家、忠於人民」，這是不應該的，也要予以譴責。如果要修正兩岸人民關係條例，只要是維護國家安全、維護國家尊嚴，「我個人都支持」。

對於退將建議，因應美國要求台灣增加國防預算，可將編列於退輔會的國軍官兵終身俸，列為國防預算支出，嚴德發說明，退輔會的退除給與預算在民國79年以前，原來是編列在國防部，後來在79年因為外界有一些質疑，認為國防預算占中央政府總體的預算太高，所以把退除給與預算調到退輔會，它的時代背景是這樣。

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嚴德發表示，約102年政府組織再造，將預算編列與執行全部就歸到退輔會來執行，這是整個的過程；現在若因應國際情勢的變化，如果政府的決策是將退除給與預算編回國防部，退輔會都會配合政策執行。

傳出前民進黨立委高嘉瑜將接任退輔會轉投資事業欣欣大眾董事長，嚴德發說明，現任欣欣大眾董事長尤志煌的任期明年2月才會屆滿，退輔會現在還沒有啟動相關的人事作業，將來啟動也是由民間、由產官學組成的人事審議小組，來啟動相關的人事作業。如果有任何的結果，退輔會將會向外面同步公布。（編輯：張良知）1131121