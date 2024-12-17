考試院人事同意權案表決 立委開始投票
2024/12/17 09:24（12/17 09:39 更新）
（中央社記者王揚宇台北17日電）立法院會今天進行考試院人事同意權案記名投票表決，議事人員布置完成圈票處後，在上午9時9分開始投票，並於上午11時截止投票，如果全體立委在此之前投票完畢，就會提前開票。
考試院第13屆院長、副院長及考試委員任期今年8月31日屆滿，依據憲法增修條文第6條第2項規定，總統賴清德已提名前考試院副院長周弘憲
出任第14屆考試院長、前考選部長許舒翔
周弘憲
- 出生：1953年11月23日
- 學歷：國立台灣大學法律系
- 經歷：律師、民進黨台北市黨部主委、台北市法規會主委、考試院公務人員保障暨培訓委員會主委、行政院人事行政局（人事行政總處前身）局長、考試院副院長
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出任考試院副院長，以及7名考試委員。
許舒翔
- 出生：1961年4月22日
- 學歷：東吳大學政治學系、美國俄亥俄大學政治學碩士、美國科羅拉多州立大學政治學博士
- 經歷：環球科技大學校長、考選部政務次長、考選部長
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考試委員被提名人共7位，包括國際水利環境學院副執行長鄧家基
、政治大學公共行政學系專任教授黃東益
鄧家基
- 出生：1956年5月24日
- 學歷：成功大學土木系學士、成功大學土木研究所碩士、美國加州大學洛杉磯校區環境工程碩士暨博士
- 經歷：台北市環保局第一科科長、環境品質文教基金會高級研究員兼副祕書長、台北市議員、台北縣政府環境保護局局長、台北縣政府副縣長、新北市政府環境保護局局長、新北市政府市政顧問、新北市副市長、台北市副市長、國際水利環境學院副執行長
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、最高檢察署檢察官柯麗鈴
黃東益
- 學歷：美國德州大學奧斯汀分校政府學系博士
- 經歷：政治大學行政管理碩士學程執行長、政治大學公共行政學系主任、政治大學社會科學學院副院長、政治大學公共行政學系專任教授
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、台灣海洋大學及中山大學榮譽講座教授邱文彥
柯麗鈴
- 學歷：台灣大學法律系學士、英國倫敦大學法律碩士
- 經歷：苗栗地檢署檢察長、基隆地檢署檢察長、法務部主任秘書、代理司法官學院院長、最高檢察署檢察官
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、前銓敘部常務次長呂秋慧
邱文彥
- 出生：1953年7月17日
- 學歷：成功大學都市計畫學系學士、中興大學都市計劃研究所碩士、美國賓夕法尼亞大學都市與區域規則博士
- 經歷：環境保護署副署長、國民黨第8屆不分區立法委員、海洋大學及中山大學榮譽講座教授
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，以及前考試委員王秀紅
呂秋慧
- 學歷：政治大學公共行政研究所碩士
- 經歷：銓敘部司長、銓敘部常務次長
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與伊萬．納威
王秀紅
- 學歷：高雄醫學院護理學系學士、高雄醫學院熱帶醫學研究所理學碩士、美國德州大學奧斯汀校區護理哲學博士
- 經歷：高雄醫學大學護理學系教授、高雄醫學大學護理學研究所所長、高雄醫學大學性別研究所所長、衛生署政務副署長、高雄醫學大學副校長、考試委員
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。
伊萬．納威
- 學歷：文化大學中國文學系學士、政治大學民族學系碩士、政治大學民族學系博士
- 經歷：政治大學民族學系兼任助理教授、原住民族委員會政務副主任委員、考試委員
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立法院朝野黨團日前協商後達成共識，於今天上午進行考試院人事同意權案的記名投票表決，而議事人員布置完成圈票處後，在上午9時9分開始投票。（編輯：張均懋）1131217
立院審查考試院提名人事
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