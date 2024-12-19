選罷法修法爭議延燒 立院內政委員會上午會議未召開
（中央社記者楊淑閔台北19日電）選罷法修法16日初審通過後，18日通過議事錄生效，民進黨質疑議事錄通過過程有爭議、無效，延燒至今天立法院內政委員會要審客委會預算，國民黨召委徐欣瑩缺席下雙邊爭取擔任主席，會議未召開空轉。
民進黨立委反對確認16日選罷法修法議事錄，搶占立法院內政委員會主席台，18日上午議事空轉。18日下午4時許，民進黨立委離去，國民黨召委徐欣瑩隨即回到內政委員會，宣布繼續開會，並隨即確定上次議事錄。
選罷法修正草案審查通過初審爭議，延燒至今天上午立法院內政委員會審查客家委員會預算，上午9時過，召委徐欣瑩仍未現身，現場國民黨、民進黨籍立委持續數度對峙，整個會議持續空轉。
民進黨籍立委吳思瑤質疑，全場委員都等不到召委，「徐欣瑩要來主持就來、不來主持就不來主持？」雙邊立委都站上主席台，期間國民黨籍黃建賓坐上主席台，欲代理主持會議。民進黨籍立委王美惠說，她聽黃建賓說徐欣瑩身體不適，即使真的如此，也必須依照規定進行。
吳思瑤說，依照規定，代理主席優先由另一名召委擔任，另一名召委是民進黨籍立委張宏陸。民進黨籍立委鍾佳濱說，國民黨在搞戒嚴、搞政變，黃建賓自己宣稱委由他代理，但誰知道徐欣瑩有沒有請黃建賓代理。
民進黨籍立委蔡易餘質疑，內政委員會本週在搞戒嚴、政變，因為週一（16日）不讓民進黨立委進入，僅由國民黨立委在場，就快速審查通過選罷法修正草案，週三（18日）又在行政機關不在場下通過16日議事錄。
蔡易餘並說，實際上若要由代理主席主持，召委必須開場宣布由誰代理，現在是連出具有召委簽名委請代理的書面也沒有提出，而且縱使有委請代理的書面文件，也不能這樣自行坐上主席位子宣稱開始代理主持。
國民黨籍立委林思銘堅持，原本就可以由召委指定委員會的委員（立委）代理。
由於會議遲無主席主持，未正式召開，原排定的會議時間也尚未結束，無法散場，在場立委、行政機關持續坐在會場等待。（編輯：陳政偉）1131218
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