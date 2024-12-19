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卓榮泰盼國會聽取社會意見 暫緩爭議性法案

2024/12/19 12:27（12/19 12:53 更新）
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行政院長卓榮泰。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北19日電）立法院內政委員會近日為選罷法修法等不斷攻防，昨天有民團號召青鳥集結抗議。行政院長卓榮泰今天表示，希望國會能聽取社會意見，暫緩爭議性、政治性法案，先通過明年度中央政府總預算案等福國利民法案。

立法院程序委員會日前通過國民黨立法院黨團提案，公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法、財政收支劃分法等修正草案列入20日院會討論事項前3案。經濟民主連合、台灣公民陣線昨天號召「冬季青鳥在台北」集會行動，赴國民黨中央黨部前集會抗議。

行政院發言人李慧芝主持行政院會後記者會時轉述，卓榮泰會中表示，憂慮看到國會最近衝突不斷，回想剛上任時曾與立法院長韓國瑜會面，討論到福國利民法案應該要先行，沒有共識的法案從長計議，目前卻都看到爭議性法案，導致衝突不斷。

卓榮泰說，這兩天有民間團體透過各種方式表達意見，他尊重民眾表達自由，也希望國會可以聽到社會各種聲音，是否能將不需要在此時引起社會動盪的議題先平緩下來，讓中央政府總預算等其他法案先通過，至於爭議性、政治性很高無法達成共識的法案，待國會內部議事順暢之後，雙方再來積極溝通。

卓榮泰也指示，部會首長面對立法院審查預算時，應本於誠意溝通、民眾優先原則，不要引起不必要紛爭，而昨天行政院秘書長龔明鑫耗在國會一事無成，這絕非兩院互動常態，希望各界不要以此理由質疑行政院與部會說明總預算案的誠意，也希望國會提升效率，行政團隊才能在合法正當情況下推動政策，執行預算。（編輯：蘇志宗）1131219

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