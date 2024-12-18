龔明鑫離開內政委員會遭譴責 政院：並無違失

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（中央社記者賴于榛台北18日電）立法院內政委員會召委徐欣瑩下午宣布繼續開會後，原應列席備詢的行政院秘書長龔明鑫到場後又離去，遭提案譴責刻意迴避國會監督。行政院表示，龔明鑫離開時會議通知時間已經結束，會議狀態也是「會議尚未開始」，並無違失。

立法院內政委員會今天原訂排審審查114年度中央政府總預算案關於行政院部分，而民進黨立委反對確認16日選罷法修法議事錄，因此搶占立法院內政委員會主席台，上午議事未能進行，下午4時許，民進黨立委突然離去，徐欣瑩隨即回到內政委員會宣布繼續開會，並確定上次議事錄。

原應列席備詢的龔明鑫一度到場，但後來離去，徐欣瑩及在野黨立委不滿，提案譴責龔明鑫刻意迴避國會監督，藐視國會，部分在野黨立委更揚言全數刪除行政院本部明年度的預算。

行政院發言人李慧芝晚間透過媒體群組表示，立法院內政委員會所定會議時間為上午9時至下午2時，行政院龔明鑫秘書長上午8時50分即已前往內政委員會簽到並備詢，但直至今日下午2時前，立法院內政委員會會議主席始終未上台宣布開會。

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李慧芝說，會議通知時間結束後、龔明鑫離開立法院內政委員會前，會議狀態一直維持「會議尚未開始」文字，行政院並無違失之處。

李慧芝指出，行政院團隊尊重立法院，為了說明預算備妥資料、準時簽到備詢，主席卻未上台宣布開會；下午2時後，行政院也未再接獲立法院內政委員會的正式開會通知，徐欣瑩卻在立法院紅樓202會議室發言譴責行政院一事，行政院遺憾，且不解與無奈。（編輯：張良知）1131218