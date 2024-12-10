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卓榮泰：春節後提出全國性政策 適度引進外籍勞工

2024/12/10 19:53
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（中央社記者賴于榛台北10日電）全國商業總會今天與行政院長卓榮泰及部會官員座談，爭取服務業引進外籍移工。卓榮泰則表示，政府將在明年農曆年後提出全國性勞工政策，回應各界需求，期盼同時提升國內勞工薪資並適度引進外籍移工。

全國商業總會今天邀請卓榮泰及部會官員座談，議題觸及產業缺工、淨零減碳、綠領人才等。商總理事長許舒博會後受訪指出，為解決缺工議題，勞動部允諾開放服務業有條件申請外籍移工，也會思考逃逸移工如何回歸正常程序，整體將於春節後提出配套。

行政院晚間透過新聞稿指出，針對開放服務業進用外籍移工一事，卓榮泰座談時回應，政府將在明年農曆年後提出全國性勞工政策，回應各界需求，期盼提升國內勞工薪資的同時，適度引進外籍移工，藉以補充台灣生產事業與服務事業所需勞動力。

勞動部會中說明，感謝產業界過去對於勞動薪資提升和相關條件的協助，政府希望一面透過薪資與勞動條件提升，讓國內有意就業人口，包括中高齡、高齡及婦女回到職場，補充產業所需勞動力；另一方面，政府也會務實針對國內勞動力不足部分，就國外人才引進，包括專業人才、中階或移工進行審慎衡量，並持續與產業界溝通。

卓榮泰也提到，行政院為符合產業所需，無法以行政措施調整部分，未來將討論修法可行性，而未能於會議中答覆的提案，也會請各部會後續詳實回應。

卓院長提到，明年政府歲入編列新台幣3兆1534億元，歲出編列3兆1325億元，除了投入公共建設、科技建設、社會福利、教育及國防，減稅額度更超過240億元，讓建設與照顧國人得以同步並行，政府也會持續關注中小微企業，檢視「中小微企業多元振興發展計畫」實行成效，同時觀察台美貿易發展對於國內產業影響，並提出相對應政策，使各行各業安心。

座談會出席官員還包含行政院秘書長龔明鑫、行政院發言人李慧芝、財政部長莊翠雲、經濟部長郭智輝、農業部長陳駿季、環境部長彭啓明、金管會主委彭金隆、教育部次長林騰蛟、交通部次長陳彥伯、勞動部次長陳明仁、衛福部次長林靜儀、數發部次長葉寧、國科會副主委蘇振綱、陸委會副主委李麗珍、工程會副主委李怡德等人。（編輯：翟思嘉）1131210

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