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龔明鑫：美國矽谷海外新創基地 明年1月啟用

2024/11/21 13:02
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（中央社記者楊堯茹台北21日電）亞洲新創年度盛會「2024 Meet Taipei 創新創業嘉年華」今天登場，行政院秘書長龔明鑫於開幕致詞表示，政府致力將台灣新創能量帶往國際，繼Tokyo Hub於9月開幕，美國矽谷的新創基地也將於明年1月啟用。

「2024 Meet Taipei 創新創業嘉年華」上午在台北花博園區登場，行政院秘書長龔明鑫、美國在台協會（AIT）副處長柯傑民（Jeremy Cornforth）、日本台灣交流協會副代表服部崇，以及「數位時代」榮譽發行人何飛鵬出席與會。

龔明鑫致詞時表示，Meet Taipei活動最大意義在於把國際新創能量拉進台灣，今年有100個國外團隊參與，這是歷史性一刻；政府也致力將台灣團隊介紹到國際，國發會海外新創基地首站Tokyo Hub已於9月開幕，延伸台日合作機會，而美國矽谷據點也將在明年1月開幕。

龔明鑫指出，台灣新創團隊在2015年有3200家，如今有近8000家，而當年獲投金額僅8.5億美元，今年則來到27.9億美元，這是共同努力成果，總統賴清德目標2028年獲投金額要達50億美元，仍有很大努力空間。

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柯傑民則指出，樂見許多美國公司來參展，深化與台灣夥伴的合作，此舉展現區域整合、連結與互相支持；今年AIT也將帶領台灣新創團隊參與Select USA科技提案競賽，增進雙向交流。

今年「2024 Meet Taipei 創新創業嘉年華」以TAIWAN+1為主軸，傳達台灣新創團隊和國際夥伴在AI應用、深耕科技與國際化發展等方面，運用軟實力實現突破性發展並創造雙向溝通，有超過460家新創團隊參展，其中有超過四分之一是來自全球18國的海外團隊，為歷年之最。（編輯：翟思嘉）1131121

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