龔明鑫：科技帶來新型態危機 公私協力保障消費者

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（中央社記者葉素萍台北18日電）行政院秘書長龔明鑫今天說，數位科技發展造就新型態的消費浪潮，但是也帶來新型態危機；他期盼透過公私協力互助、教育宣導等方式，保障消費者權益。

龔明鑫今天出席「消費者權益報導獎頒獎典禮」，他致詞時恭喜得獎媒體以行動關心消費者權益。他表示，古人說「民以食為天」，這次參賽作品以食安作品最多，其次是金融消費、人工智慧（AI）、資安相關議題。

龔明鑫說，數位科技發展造就新型態的消費浪潮，但是也帶來新型態危機和不斷翻新的詐騙手法。

龔明鑫指出，前美國總統甘迺迪在1962年揭示消費者享有「講求安全、知道真相、自由選擇及表達意見」的4大權利；他認為，透過媒體報導可以充分落實消費者這4個權利，不僅傳達民眾心聲，也反映各界對政府的期待，並協助政府機關發掘潛在問題、了解真相，作為施政重要參考依據。

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他表示，數位消費所衍生的消費借貸、消費詐騙愈來愈多，數位轉型過程也產生許多新型態消費權益問題，政府將持續保障消費者權益。

龔明鑫指出，政府要透過修法、跨部會合作、公私協力互助、教育宣導等方式，讓消費者取得正確的消費資訊，避免消費詐騙，達到消費交易安全；他請媒體持續提供相關建言，因為面對變化快速的消費時代，需要更新的思維，更有效且快速回應多元消費議題。（編輯：翟思嘉）1131118