選罷法爭議 總統籲朝野團結對外國會理性民主

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（中央社記者葉素萍台北18日電）朝野因選罷法修法等案攻防，總統賴清德今天喊話，此時應不分朝野、一致團結對外，才能面對所有的挑戰。他希望國會議事、討論與協商，都能理性且符合民主程序進行，這不僅彰顯民主價值，也是全民期待。

賴總統今天透過臉書發文表示，出訪回來後，他和行政團隊持續推動各項政策與工作，同時關心時事動態，尤其是近來立法院的議事。

賴總統表示，民主是台灣珍貴的資產，也是台灣在國際上引以為傲的品牌。大家所習慣的日常生活，是許多前輩在民主改革進程犧牲奉獻爭取來的。台灣走到現在，在國際上被看見、受肯定，與民主同盟國家站在同一陣線對抗威權擴張的基礎，正是因為擁有自由民主。

他說，此時此刻更應不分朝野、一致團結對外，才能面對所有的挑戰。他懇切地希望，國會的議事、討論與協商，都能理性且符合民主程序進行。這不僅是彰顯民主的價值，更是民主政治的真諦，也是全民所期待。

賴總統說，他與國人都一致期待，大家一票一票選出的國會，能夠以更理性、遵循民主程序、落實實質討論的精神，處理各項議事與法案；更重要的是，能夠在謹慎審查後，讓明年政府的總預算如期通過，讓許多保家衛國、福國利民的建設，可以如期如質展開。（編輯：翟思嘉）1131218