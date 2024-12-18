民進黨號召撐國會挺民主 向黨公職發出行動指令

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（中央社記者葉素萍台北18日電）民團號召青鳥集結阻止選罷法等3大案，地方人士晚間指出，民進黨組織部稍早對各縣市黨公職發出「撐國會、挺民主」行動指令，並號召不同政黨的理性支持者到立法院共同聲援公民團體。

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民團號召青鳥集結阻止選罷法等3大案，民進黨秘書長林右昌今天說，民進黨會跟公民團體一起「撐國會、挺民主」，呼籲全國不同政黨的支持者、理性的台灣人民，站出來到立法院表達立場與態度，一起捍衛守護台灣民主。

地方人士晚間表示，民進黨組織部稍早對各縣市黨公職發出「撐國會、挺民主」行動指令，請黨公職踴躍出席，並號召不同政黨的理性支持者站出來，到立法院共同聲援公民團體。

行動指令要求到達現場者，不穿有黨公職姓名及黨徽的背心；不帶競選旗幟及手舉牌，並尊重主辦方活動安排；黨公職到場聲援可自行透過社群平台發布貼文或直播，讓更多人參與聲援。（編輯：翟思嘉）1131218