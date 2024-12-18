藍拚3大法案 賴清德：朝野更多協商才是民主之道

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（中央社記者葉素萍台北18日電）民進黨秘書長林右昌今天質疑，國民黨一意孤行，準備在20日將最具爭議的選罷法、財劃法、憲訴法3大爭議法案強渡關山；兼任民進黨主席的總統賴清德也說，希望立法院議案審查，充分尊重民主程序，朝野應該有更多的時間和空間進行討論協商，才是真正民主之道。

國民黨立委16日搶占立法院內政委員會，隨後火速初審通過選罷法修正草案；立法院程序委員會17日經表決，通過國民黨立法院黨團所提議的20日立法院院會議程草案，將報告事項全數暫緩列案，並將攸關加嚴罷免連署的選罷法修正草案、攸關大法官裁判門檻提高的憲法訴訟法修正草案，以及攸關全國稅收分配的財劃法修正草案等案，列為討論事項前4案。

林右昌今天在民進黨中常會會後記者會指出，國民黨16日在立法院用暴力阻擋其他政黨立委進入委員會開會，一黨關門修法，很多民眾都覺得不可思議，也認為這是台灣政治史上最黑暗的一頁，是從來沒有發生過的事情。

林右昌說，對於國民黨傷害台灣民主的行為，民進黨嚴正要求國民黨主席朱立倫要負起政治責任並且公開道歉，不過到目前為止，沒有看到國民黨有任何表示，國民黨仍一意孤行，準備在20日把最具爭議的選罷法、財劃法、憲訴法3大爭議且完全政治性的法案強渡關山，強行通過。

林右昌說，這是台灣民主非常嚴峻時刻，也是重大危機，公民團體將發起相關行動，民進黨也表達嚴正態度立場，會跟公民團體一起撐國會、挺民主。

他說，現在國會發生的事已超越政黨競爭，呼籲全國不同政黨支持者、理性台灣人民站出來到立法院表達立場與態度，一起捍衛守護台灣民主。

林右昌轉述，今天中常會有非常多的中常委表達擔憂，賴清德也語重心長表達立場指出，民主是台灣珍貴的資產，也是台灣在國際上引以為傲的品牌；然而台灣的民主得來不易，從專制的黑暗時代走到現在的民主，這是許許多多人犧牲奉獻的結果。

賴清德認為，持續深化民主或是民主的守成，這是朝野各政黨要共同努力的事。因此，他希望立法院的議案審查，都應該要充分尊重民主程序，朝野應該有更多時間和空間進行討論協商，才是真正民主之道，得到真正有利於國家社會人民發展的結論，才能真正彰顯台灣民主的價值。（編輯：蘇志宗）1131218