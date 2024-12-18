台美貿易倡議首批協定生效 賴清德：推動更多合作

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（中央社記者葉素萍台北18日電）台美21世紀貿易倡議首批協定日前正式生效，兼任民進黨主席的總統賴清德今天說，台灣和美國將攜手落實並推動更多後續合作，除了促進台美經貿關係，達到雙贏目標，也要為雙邊及區域經濟繁榮，持續貢獻力量。

民進黨今天召開中常會，民進黨發言人韓瑩會後轉述賴清德談話。

賴清德表示，「台美21世紀貿易倡議」首批協定上週已經正式生效，奠定台美經貿法制化的基礎。首批協定涵蓋5大議題，包含「貿易便捷化」、「良好法制作業」、「反貪腐」、「服務業國內規章」、以及「中小企業」。這5大議題，不只能提升供應鏈的效率與韌性，更能帶動更多貿易、資金與技術往來的機會。

賴清德說，未來，台灣和美國將攜手落實並推動更多後續合作，除了促進台美經貿關係，達到雙贏目標，也要為雙邊及區域經濟繁榮，持續貢獻力量。

此外，賴清德表示，立法院已三讀通過「運動產業發展條例」增修條文案。這次修法，是為了打造更健全的運動產業發展環境，重點包含落實性別平等原則、強化支持輔導運動員工會或團體、以及深化擴大防賭機制。

賴清德說，「以運動壯大台灣」是民進黨政府不變的目標，政府不只要為運動員打造更優質的環境，更要讓所有熱愛運動產業的民眾，都能以台灣為傲。（編輯：蘇志宗）1131218