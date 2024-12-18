缺席內政委員會 國民黨立委提案譴責龔明鑫藐視國會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北18日電）立法院內政委員會下午在召委徐欣瑩宣布繼續開會後，原應列席備詢的行政院秘書長龔明鑫到場後又離去，引發徐欣瑩及在野黨立委不滿，提案譴責龔明鑫刻意迴避國會監督，藐視國會。部分在野黨立委更揚言全數刪除行政院本部明年度的預算。

立法院內政委員會今天原訂排審審查114年度中央政府總預算案關於行政院部分，而民進黨立委反對確認16日選罷法修法議事錄，搶占立法院內政委員會主席台，上午議事空轉。下午4時許，民進黨立委突然離去，國民黨召委徐欣瑩隨即回到內政委員會，宣布繼續開會，並隨即確定上次議事錄。

隨後，徐欣瑩宣布，行政院官員未經會議主席同意擅自離席，可以看出行政團隊對立法院的藐視。立法院內部的紛爭，無關乎行政官員，行政部門是對整個國會，對立法院應有基本的尊重，已經請議事人員通知行政部門立刻回到立法院。

而應列席備詢的行政院秘書長龔明鑫一度在徐欣瑩宣布繼續開會後，回到內政委員會，但又再度離開，而一同列席的行政院官員也紛紛離去。

徐欣瑩致電龔明鑫，詢問為何未經會議主席同意擅自離開，並何時回來開會，龔明鑫僅表示會盡快回來。引發在場的在野黨立委不滿，痛批行政部門藐視國會，揚言全數刪除明年度行政院院本部的預算。

徐欣瑩表示，行政單位非常誇張、傲慢，難道行政團隊眼中只有民進黨、民進黨立委嗎。可能過去8年民進黨完全執政，現在的行政團隊都搞不清楚自己分際，整個行政院跟民進黨團合在一起，無視民眾需求、困苦。

徐欣瑩說，今天行政院預算審查答詢，行政官員可以如此漠視，就請在場國民黨立委提出譴責案，一定要強烈、嚴肅的譴責。

國民黨立委提案指出，內政委員會今天議程審查「114年度中央政府總預算案關於行政院部分」，然行政院秘書長龔明鑫人已到內政委員會，卻在未經召委同意下逕自離開會議室，對於行政院秘書長刻意迴避國會監督，藐視國會之行徑，應予以嚴厲譴責，以維護國會尊嚴。

由於現場並無民進黨立委，國民黨立委所提的譴責案，獲無異議通過。

隨後，徐欣瑩在取得現場立委同意後，在民進黨立委及龔明鑫等行政官員缺席的情況下，繼續進行詢答，形成在野黨立委上台質詢時，卻沒有任何官員列席備詢的罕見情況。（編輯：蘇龍麒）1131218