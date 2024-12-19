政院核定無自來水改善計畫 5年再投百億估6萬戶受惠

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（中央社記者高華謙、賴于榛台北19日電）行政院長卓榮泰今天說，為落實總統賴清德「均衡台灣」理念，已核定未來5年再加碼投入新台幣106億元，改善民眾無自來水問題，經濟部水利署統計約有6萬戶受惠。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰會中表示，肯定經濟部過去8年提出有效策略，大幅改善偏鄉與原民供水，全國自來水普及率從2016年93.71%提升到今年上半年的95.81%，全國普及率最低的屏東也由49.39%大幅提升至71.53%。

卓榮泰說，無自來水地區改善也看到明確成效，行政院為落實賴總統「均衡台灣」理念，已核定自2025年到2029年會再加碼投入106億，改善民眾無自來水問題，期望台灣任何地區都可以有充足、優良與乾淨供水。

他表示，自來水布建是基礎建設，要透過中央與地方共同合作、系統性規劃，並採取有效便民行政措施才能事半功倍，因此已請經濟部與地方政府合作，幫民眾打造安全、乾淨與穩定供水的生活環境，在推動過程中如果涉及國有土地，財政部要積極協助。

經濟部水利署長賴建信出席政院會後記者會時指出，為提供民眾用水安全，經濟部自2002年起逐年爭取預算辦理無自來水地區供水改善等相關計畫，經費由2002年時平均每年僅有2.5億元，提升至113年每年已有21.76億元辦理改善工作。

賴建信表示，部分偏鄉地區苦等自來水幾十年，因政府加大經費投入，終於可以使用自來水，例如新北市樹林區坡內里、台中市大甲區銅安里等，透過中央與地方合作溝通協調，以及政府加碼補助普及率較低地區用戶外線設備費用，逐步有效提升自來水普及率。

他說，行政院已核定無自來水供水改善計畫，預計可改善6萬戶供水設施，計畫將以持續提升全國自來水普及率、帶動產業發展及就業效益等策略，來改善自來水供水品質，經濟部將與地方政府持續合作推動相關工作。（編輯：林淑媛）1131219