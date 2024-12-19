內政委員會停擺 藍綠互控癱瘓議事

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（中央社記者王承中、王揚宇台北19日電）立法院內政委員會今天排審明年度客委會預算，藍綠持續攻防。民進黨團幹事長吳思瑤指控內政委員會召委、國民黨立委徐欣瑩神隱，任由議事癱瘓停擺，不審客家預算、不捍衛客家權益。

國民黨團書記長林思銘則表示，客委會是推動客莊文化產業發展的重要部會，帶動客庄建設發展、推廣客語，都要靠客委會補助，民進黨今天竟再度癱瘓內政委員會的議事，阻擋客委會的預算審查，踐踏全國的客家族群，呼籲民進黨讓會議順利進行。

立法院內政委員會本週輪值召委為徐欣瑩，今天內政委員會排審114年度中央政府總預算案關於客家委員會及所屬部分，截至上午11時30分，會場螢幕顯示會議尚未開始。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，民進黨立委上午8時就在現場等待開會，但過了上午9時，徐欣瑩遲遲未出現，如果徐欣瑩身體不適或有突發狀況，依慣例應優先知會內政委員會另一位召委、民進黨立委張宏陸。

吳思瑤說，然而徐欣瑩沒有做任何的知會，而是國民黨立委黃建賓自稱其獲得授權，成為今天內政委員會的代理召委，但從來就沒有這種遊戲規則。徐欣瑩身為新竹縣客家籍立委，理應關心客家鄉親、捍衛客家權益，卻遲未審查客委會預算，難道客委會的預算不如選罷法修法重要嗎。

吳思瑤指出，國民黨造謠指民進黨不給審預算，但今天會議時間一到，在場等著要詢答、要審預算的立委都是民進黨立委，是徐欣瑩遲未到場主持會議，也沒有委由張宏陸代理，便任由議事癱瘓停擺，不審客家預算。

國民黨立法院黨團書記長林思銘、國民黨立委黃建賓、邱鎮軍等人，隨後在國民黨立法院黨團記者室召開記者會，痛批民進黨立委再度杯葛內政委員會的議事，阻擋客委會明年度預算的審查，是踐踏全國客家族群。

黃建賓表示，民進黨立委今天依舊癱瘓內政委員會的議事，徐欣瑩因為身體不適，才委託他來代理召委。今天內政委員會上午議程為審查客委會明年度預算，理應是很單純的事，結果民進黨卻依舊用各種方式讓會議無法順利進行，顯示民進黨是多麼的野蠻，當家鬧事。

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林思銘指出，客委會是推動客莊文化產業發展的重要部會，明年度預算編列新台幣43億元，帶動客庄建設發展、推廣客語，都要靠客委會進行補助，民進黨今天竟再度癱瘓內政委員會的議事，阻擋預算審查，踐踏全國的客家族群，呼籲民進黨應讓會議順利進行。

邱鎮軍表示，客委會預算對全國客家族群很重要，民進黨卻如此拖延，這就是現在的執政黨。希望民進黨重視客家人的權益，讓委員會繼續開會，早日完成客委會預算的審查，讓客家地區的建設如期推動。（編輯：翟思嘉）1131219