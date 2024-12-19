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藍諷青鳥求官 吳思瑤：民主社會最差示範

2024/12/19 12:15
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（中央社記者王揚宇台北19日電）民團號召青鳥集結阻止選罷法修法等3大案，國民黨反擊是側翼求官。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，國民黨黨工侮辱自由陳抗者，這是民主社會最差的示範，令人憤怒。

民團號召青鳥集結阻止選罷法等3大案，18日晚上約6000人齊聚國民黨中央黨部前抗議。面對青鳥集結陳抗，國民黨青年軍在黨部大門前架設投影幕、電音音響設備，以及貼有「民進黨求官求職博覽大會」等字的充氣豬反擊。

對此，吳思瑤今天在立法院受訪表示，昨天國民黨黨工對自由陳抗者做出非常多侮辱的言行，這是民主社會最差的示範，而國民黨上上下下就是如此，在國會霸凌少數黨發言的聲音、阻卻少數黨表達意見的自由，現在連人民在街頭的表意自由，國民黨都要閹割。

吳思瑤指出，國民黨在國會閹割國會的民主，也在街頭閹割人民的自由，而且在網路上，許多年輕朋友受到國民黨工的言語霸凌和侮辱，令人不捨與憤怒。

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吳思瑤表示，民主的台灣應該是「我即便不同意你的意見，但我要確保你發言的自由」，國民黨不要老是學中共那一套，中國人民沒有權利在人民大會堂前抗爭舉牌，而台灣現在還享有自由，難道國民黨要學共產黨，讓台灣回到沒有自由的過去嗎。

吳思瑤強調，她要聲援每一位站上街頭表達意見的公民，謝謝大家站出來面對立法院這幫破壞台灣民主的亡命之徒，也需要號召更多堅定的正義之士。（編輯：張若瑤）1131219

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