批財劃法修法 陳其邁：高雄努力招商分配比例卻最少

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）高雄市長陳其邁今天怒批國民黨主導的財劃法修法對高雄非常不公，努力招商，反而分配的比例最少；蠻橫修法通過，令人無法接受，也勢必衝擊高雄市各項重要建設。

陳其邁今天在高雄市議會接受媒體聯訪表示，中央與地方的財源就是一個大餅，如果統籌款縣市增加，中央財源減少，那一般補助與計畫補助就會大幅減少，對高雄正在進行的重大建設，一定會造成排擠效應。

陳其邁說，以明年來看，高雄市1年的計畫型補助約新台幣497億，如果中央財源減少，將衝擊對高雄正在進行的重大交通建設；一般性補助部分，高雄明年是190億，主要都是一些社福支出或長照預算等補助。

陳其邁說，統籌款不只未考慮中南部縣市人口結構老化因素，認真努力招商的城市，結果分配比例反而最少，對高雄非常不公平，令人無法接受。

他說，以高雄為例，過去1年營業銷售總額約4.5兆，今年可望超過6兆，但努力招商拚經濟，分配的權重卻從50%降到30%，統籌款分配到的數額就減低很多；且地方稅加權分配，「變成有錢的越有錢，沒錢的越沒錢」。

陳其邁並指出，尤其高雄土地面積非常大，但土地權重卻從原來20%降到10%，將影響交通、水利等各項公共服務；且這種計算方式一定會擴大南北差距及惡化城鄉間的所得分配，「真的是在懲罰高雄，國民黨應該要說明清楚」。

陳其邁並連說多次這次修法對高雄「很不公平」，希望所有高雄市民能密切關注財劃法修法；這麼大的案子應要地方和中央討論，國民黨如果執意蠻橫修法通過，高雄市政府及市民均無法接受。（編輯：陳仁華）1131223